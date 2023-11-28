За добу на дороги Харківщини висипали 2000 тонн протиожеледної суміші
У ХОВА заявили: проїзд на дорогах Харківщини забезпечено.
“Попри снігопад та сильні пориви вітру, що спостерігалися вчора на Харківщині, проїзд по дорогах області державного та місцевого значення забезпечено. Ускладнень у русі транспорту немає”, – написав у телеграмі начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Відео: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області
Він повідомив, що для розчищення доріг залучили понад 120 одиниць техніки та 150 співробітників автодору. Вони розчистили близько 500 кілометрів доріг. Для боротьби з ожеледицею застосували понад 2000 тонн протиожеледної суміші.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: дороги, синєгубов, снег, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Листопада 2023 в 10:11;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ХОВА заявили: проїзд на дорогах Харківщини забезпечено".