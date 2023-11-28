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За добу на дороги Харківщини висипали 2000 тонн протиожеледної суміші

Суспільство 10:11   28.11.2023
Оксана Горун
За добу на дороги Харківщини висипали 2000 тонн протиожеледної суміші

У ХОВА заявили: проїзд на дорогах Харківщини забезпечено.

“Попри снігопад та сильні пориви вітру, що спостерігалися вчора на Харківщині, проїзд по дорогах області державного та місцевого значення забезпечено. Ускладнень у русі транспорту немає”, – написав у телеграмі начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Відео: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області

Він повідомив, що для розчищення доріг залучили понад 120 одиниць техніки та 150 співробітників автодору. Вони розчистили близько 500 кілометрів доріг. Для боротьби з ожеледицею застосували понад 2000 тонн протиожеледної суміші.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Листопада 2023 в 10:11;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ХОВА заявили: проїзд на дорогах Харківщини забезпечено".