Водитель сбил двух военных и оставил умирать на обочине в Харьковской области

Один военный погиб на месте ДТП на Золочивщине в Харьковской области, второй, не приходя в сознание, скончался в больнице через несколько дней после аварии, а 29-летний водитель прятался от правоохранителей, сообщили в Нацполиции.

ДТП произошло 22 ноября около 20:00 в районные перекрестка автодороги «Дергачи-Золочев» с поселком Первомайское Золочевского ОТГ.

Водитель Subaru Forester, двигаясь в сторону Золочева, наехал на военнослужащих, стоявших на обочине впереди припаркованного автомобиля Volkswagen Golf. После наезда водитель скрылся с места, не оказав помощь пострадавшим. Один пострадавший от полученных ран погиб на месте ДТП, второй с тяжелыми травмами госпитализирован, но он через несколько дней скончался в больнице, не приходя в сознание.

Следователи установили личность злоумышленника. Им оказался 29-летний мужчина, несколько дней скрывавшийся от правоохранителей. Его задержали и арестовали без права внесения залога.

Мужчине сообщили о подозрении по ч.3 ст.135 (оставление в опасности) и ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Ему горзит до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.