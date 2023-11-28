В Харькове погибла женщина в пожаре сегодня утром

О пожаре в Харькове спасателям сообщили в 6:20 утра.

Горела пятиэтажка по проспекту Героев Харькова в Немышлянском районе. На место выехали два отделения ГСЧС.

«К моменту их прибытия стало известно, что пожар происходит в квартире на пятом этаже. Огнем были охвачены домашние вещи. Внутри дома чрезвычайники обнаружили тело погибшей женщины, 1951 года рождения», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Площадь пожара была всего пять квадратных метров. Его полностью потушили в 07:20.

«Вероятная причина возникновения возгорания – короткое замыкание электросети», — констатировали спасатели.