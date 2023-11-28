В Харькове погибла женщина в пожаре сегодня утром
О пожаре в Харькове спасателям сообщили в 6:20 утра.
Горела пятиэтажка по проспекту Героев Харькова в Немышлянском районе. На место выехали два отделения ГСЧС.
«К моменту их прибытия стало известно, что пожар происходит в квартире на пятом этаже. Огнем были охвачены домашние вещи. Внутри дома чрезвычайники обнаружили тело погибшей женщины, 1951 года рождения», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Площадь пожара была всего пять квадратных метров. Его полностью потушили в 07:20.
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«Вероятная причина возникновения возгорания – короткое замыкание электросети», — констатировали спасатели.
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- • Дата публикации материала: 28 ноября 2023 в 09:06;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О пожаре в Харькове спасателям сообщили в 6:20 утра".