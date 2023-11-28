Автомат, гранаты и 900 патронов обнаружили у проезжих на харьковском блокпосту

На блокпостах в Харьковской области за сутки проверили более 2850 транспортных средств, сообщил начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко. Есть «крупный улов» в виде оружия и патронов.

«На одном из блокпостов изъяли из незаконного оборота автомат, около двух десятков гранат, полтора десятка взрывателей, 900 патронов», — написал Тимошко в facebook.

Он сообщил, что за сутки в полицию на Харьковщине поступило 750 сообщений от граждан. Следователи провели 10 осмотров мест «прилетов» и открыли семь уголовных производств, связанных с вооруженной агрессией россиян.

«За прошедшие сутки противник нанес авиационный удар, из минометов и артиллерии обстрелял не менее десяти населенных пунктов Харьковской области. Разрушены частные дома, разбиты полностью автомобили, повреждена гражданская инфраструктура», — отметил Тимошко.