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Автомат, гранаты и 900 патронов обнаружили у проезжих на харьковском блокпосту

Происшествия 08:57   28.11.2023
Оксана Горун
Автомат, гранаты и 900 патронов обнаружили у проезжих на харьковском блокпосту Скрин с видео

На блокпостах в Харьковской области за сутки проверили более 2850 транспортных средств, сообщил начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко. Есть «крупный улов» в виде оружия и патронов.

«На одном из блокпостов изъяли из незаконного оборота автомат, около двух десятков гранат, полтора десятка взрывателей, 900 патронов», — написал Тимошко в facebook.

Он сообщил, что за сутки в полицию на Харьковщине поступило 750 сообщений от граждан. Следователи провели 10 осмотров мест «прилетов» и открыли семь уголовных производств, связанных с вооруженной агрессией россиян.

«За прошедшие сутки противник нанес авиационный удар, из минометов и артиллерии обстрелял не менее десяти населенных пунктов Харьковской области. Разрушены частные дома, разбиты полностью автомобили, повреждена гражданская инфраструктура», — отметил Тимошко.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 28 ноября 2023 в 08:57;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На блокпостах в Харьковской области за сутки проверили более 2850 транспортных средств, сообщил начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко. Есть «крупный улов» в виде оружия и патронов".