Автомат, гранаты и 900 патронов обнаружили у проезжих на харьковском блокпосту
На блокпостах в Харьковской области за сутки проверили более 2850 транспортных средств, сообщил начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко. Есть «крупный улов» в виде оружия и патронов.
«На одном из блокпостов изъяли из незаконного оборота автомат, около двух десятков гранат, полтора десятка взрывателей, 900 патронов», — написал Тимошко в facebook.
Он сообщил, что за сутки в полицию на Харьковщине поступило 750 сообщений от граждан. Следователи провели 10 осмотров мест «прилетов» и открыли семь уголовных производств, связанных с вооруженной агрессией россиян.
«За прошедшие сутки противник нанес авиационный удар, из минометов и артиллерии обстрелял не менее десяти населенных пунктов Харьковской области. Разрушены частные дома, разбиты полностью автомобили, повреждена гражданская инфраструктура», — отметил Тимошко.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: блопкпост, оружие, полиция, тимошко;
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- • Дата публикации материала: 28 ноября 2023 в 08:57;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На блокпостах в Харьковской области за сутки проверили более 2850 транспортных средств, сообщил начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко. Есть «крупный улов» в виде оружия и патронов".