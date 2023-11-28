Автомат, гранати та 900 набоїв виявили в проїжджих на харківському блокпосту

На блокпостах на Харківщині за добу перевірили понад 2850 транспортних засобів, повідомив начальник ГУНП у Харківській області Володимир Тимошко. Є “великий улов” у вигляді зброї та набоїв.

“На одному з блокпостів вилучили з незаконного обігу автомат, близько двох десятків гранат, півтора десятки підривачів, 900 набоїв”, – написав Тимошко у фейсбуці.

Він повідомив, що за добу до поліції на Харківщині надійшло 750 повідомлень від громадян. Слідчі провели 10 оглядів місць “прильотів” та відкрили сім кримінальних проваджень, пов’язаних зі збройною агресією росіян.

“Минулої доби ворог завдав авіаційного удару, з мінометів та артилерії обстріляв щонайменше 10 населених пунктів Харківської області. Зруйновані приватні будинки, розбиті вщент автівки, пошкоджена цивільна інфраструктура”, – зазначив Тимошко.