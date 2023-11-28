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У Харкові загинула жінка у пожежі сьогодні вранці

Події 09:06   28.11.2023
Оксана Горун
У Харкові загинула жінка у пожежі сьогодні вранці

Про пожежу в Харкові рятувальникам повідомили о 6:20 ранку.

Горіла п’ятиповерхівка на проспекті Героїв Харкова в Немишлянському районі. На місце виїхали два відділення ДСНС.

“На момент їх прибуття стало відомо, що пожежа відбувається у квартирі на п’ятому поверсі. Вогнем були охоплені домашні речі. Всередині помешкання надзвичайники виявили тіло загиблої жінки, 1951 року народження”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Площа пожежі була лише п’ять квадратних метрів. Її повністю загасили о 07:20.

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“Ймовірна причина виникнення загоряння – коротке замикання електромережі”, – констатували рятувальники.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Листопада 2023 в 09:06;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про пожежу в Харкові рятувальникам повідомили о 6:20 ранку".