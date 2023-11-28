У Харкові загинула жінка у пожежі сьогодні вранці

Про пожежу в Харкові рятувальникам повідомили о 6:20 ранку.

Горіла п’ятиповерхівка на проспекті Героїв Харкова в Немишлянському районі. На місце виїхали два відділення ДСНС.

“На момент їх прибуття стало відомо, що пожежа відбувається у квартирі на п’ятому поверсі. Вогнем були охоплені домашні речі. Всередині помешкання надзвичайники виявили тіло загиблої жінки, 1951 року народження”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Площа пожежі була лише п’ять квадратних метрів. Її повністю загасили о 07:20.

“Ймовірна причина виникнення загоряння – коротке замикання електромережі”, – констатували рятувальники.