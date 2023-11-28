Головні новини Харкова 28 листопада: як минула ніч, зведення Генштабу

Основні новини поточної доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

07:20

Три атаки та авіаудар – Генштаб про добу на Харківщині

Армія РФ протягом доби завдала авіаудару по селу Степова Новоселівка у Харківській області.

“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Синьківки та Петропавлівки Харківської області, де Силами оборони відбито три атаки”, – поінформував Генштаб зранку 28 листопада.

06:57

Дві тривоги за ніч, ранкова триває

Вночі з 27 на 28 листопада на Харківщині двічі оголошували повітряну тривогу. Перший раз – з 00:03 до 00:32. Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу балістики.

Вже під ранок тривогу оголосили ще раз – вона прозвучала о 05:52. Причиною стала активність ворожої тактичної авіації (зазвичай таке попередження передбачає загрозу для Куп’янського району).

Станом на 06:57 28 листопада відбою не було.