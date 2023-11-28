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Увечері ворог вдарив по центру Вовчанська на Харківщині. Гасили пожежі (фото)

Події 22:34   28.11.2023
Олена Нагорна
Увечері ворог вдарив по центру Вовчанська на Харківщині. Гасили пожежі (фото)

Одразу кілька пожеж сталося у центрі міста Вовчанськ Харківської області внаслідок обстрілу військових РФ увечері 28 листопада.

Надзвичайники виїхали на гасіння вогню о 17:39, повідомляють у ГУ ДСНС України в Харківській області.

Снаряди влучили у торгові об’єкти, крамниці та приватні гаражі, спричинивши декілька осередків займання. Загальна площа пожежі склала понад 300 квадратних метрів. Горіло десять гаражних боксів та дві крамниці“, – розповіли у ДСНС.

Десять рятувальників на двох одиницях техніки вже загасили пожежі. Жертв та постраждалих немає.


Фото: ГУ ДСНС України у Харківській області

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Листопада 2023 в 22:34;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Одразу кілька пожеж сталося у центрі міста Вовчанськ Харківської області внаслідок обстрілу військових РФ увечері 28 листопада.".