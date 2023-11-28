Увечері ворог вдарив по центру Вовчанська на Харківщині. Гасили пожежі (фото)

Одразу кілька пожеж сталося у центрі міста Вовчанськ Харківської області внаслідок обстрілу військових РФ увечері 28 листопада.

Надзвичайники виїхали на гасіння вогню о 17:39, повідомляють у ГУ ДСНС України в Харківській області.

“Снаряди влучили у торгові об’єкти, крамниці та приватні гаражі, спричинивши декілька осередків займання. Загальна площа пожежі склала понад 300 квадратних метрів. Горіло десять гаражних боксів та дві крамниці“, – розповіли у ДСНС.

Десять рятувальників на двох одиницях техніки вже загасили пожежі. Жертв та постраждалих немає.



Фото: ГУ ДСНС України у Харківській області