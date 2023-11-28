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Вечером враг ударил по центру Волчанска на Харьковщине. Тушили пожары (фото)

Происшествия 22:34   28.11.2023
Елена Нагорная
Вечером враг ударил по центру Волчанска на Харьковщине. Тушили пожары (фото) Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

Сразу несколько пожаров произошло в центре города Волчанск Харьковской области в результате обстрела военных РФ вечером 28 ноября.

Чрезвычайники выехали на тушение огня в 17:39, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«Снаряды попали в торговые объекты, магазины и частные гаражи, вызвав несколько очагов возгорания. Общая площадь пожара составила более 300 квадратных метров. Горело десять гаражных боксов и два магазина», — рассказали в ГСЧС.

Десять спасателей на двух единицах техники уже потушили пожары. Жертв и пострадавших нет.


Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 28 ноября 2023 в 22:34;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сразу несколько пожаров произошло в центре города Волчанск Харьковской области в результате обстрела военных РФ вечером 28 ноября.".