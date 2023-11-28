Вечером враг ударил по центру Волчанска на Харьковщине. Тушили пожары (фото)
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
Сразу несколько пожаров произошло в центре города Волчанск Харьковской области в результате обстрела военных РФ вечером 28 ноября.
Чрезвычайники выехали на тушение огня в 17:39, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
«Снаряды попали в торговые объекты, магазины и частные гаражи, вызвав несколько очагов возгорания. Общая площадь пожара составила более 300 квадратных метров. Горело десять гаражных боксов и два магазина», — рассказали в ГСЧС.
Десять спасателей на двух единицах техники уже потушили пожары. Жертв и пострадавших нет.
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Вовчанск, ГСЧС, обстрел, пожар, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 28 ноября 2023 в 22:34;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сразу несколько пожаров произошло в центре города Волчанск Харьковской области в результате обстрела военных РФ вечером 28 ноября.".