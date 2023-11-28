Вечером враг ударил по центру Волчанска на Харьковщине. Тушили пожары (фото)

Сразу несколько пожаров произошло в центре города Волчанск Харьковской области в результате обстрела военных РФ вечером 28 ноября.

Чрезвычайники выехали на тушение огня в 17:39, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«Снаряды попали в торговые объекты, магазины и частные гаражи, вызвав несколько очагов возгорания. Общая площадь пожара составила более 300 квадратных метров. Горело десять гаражных боксов и два магазина», — рассказали в ГСЧС.

Десять спасателей на двух единицах техники уже потушили пожары. Жертв и пострадавших нет.



Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области