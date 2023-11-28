РФ продолжает штурмы у двух сел на Харьковщине и бьет из авиации — Генштаб ВСУ
Войска РФ на Харьковщине в течение суток вели безуспешные штурмовые действия вблизи сел Синьковка и Петропавловка Купянского района. Там украинские защитники отбили четыре атаки, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.
Также россияне нанесли авиаудары недалеко от сел Ивановка и Степная Новоселовка Купянского района.
Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись Гранов, Старица, Плетеневка и Землянки на Слобожанском направлении, а также Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка и Берестовое — на Купянском.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авиаудар, генштаб, купянское направление, обстрелы, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 28 ноября 2023 в 19:17;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Войска РФ на Харьковщине в течение суток вели безуспешные штурмовые действия вблизи сел Синьковка и Петропавловка Купянского района. Там украинские защитники отбили четыре атаки, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".