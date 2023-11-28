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HIMARS уничтожил вражескую технику на Купянском направлении (видео)

Общество 12:32   28.11.2023
Виктория Яковенко
HIMARS уничтожил вражескую технику на Купянском направлении (видео)

На Купянском направлении операторы 3-го полка ССО обнаружили и уничтожили самоходную артиллерийскую установку 2С5 «Гиацинт-С» врага.

Об этом сообщается в Telegram-канале Сил специальных операций ВСУ.

«Спецназначенцы провели дополнительные разведывательные действия и скорректировали огонь HIMARS подразделения Сил обороны. Как результат – минус одна артиллерийская установка у противника», – говорится в сообщении.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 28 ноября 2023 в 12:32;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении операторы 3-го полка ССО обнаружили и уничтожили самоходную артиллерийскую установку 2С5 «Гиацинт-С» врага.".