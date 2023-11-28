HIMARS уничтожил вражескую технику на Купянском направлении (видео)
На Купянском направлении операторы 3-го полка ССО обнаружили и уничтожили самоходную артиллерийскую установку 2С5 «Гиацинт-С» врага.
Об этом сообщается в Telegram-канале Сил специальных операций ВСУ.
«Спецназначенцы провели дополнительные разведывательные действия и скорректировали огонь HIMARS подразделения Сил обороны. Как результат – минус одна артиллерийская установка у противника», – говорится в сообщении.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Himars, ворог, враг, Купянское, направление, САУ, ссо, техника;
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- • Дата публикации материала: 28 ноября 2023 в 12:32;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении операторы 3-го полка ССО обнаружили и уничтожили самоходную артиллерийскую установку 2С5 «Гиацинт-С» врага.".