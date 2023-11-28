HIMARS уничтожил вражескую технику на Купянском направлении (видео)

На Купянском направлении операторы 3-го полка ССО обнаружили и уничтожили самоходную артиллерийскую установку 2С5 «Гиацинт-С» врага.

Об этом сообщается в Telegram-канале Сил специальных операций ВСУ.

«Спецназначенцы провели дополнительные разведывательные действия и скорректировали огонь HIMARS подразделения Сил обороны. Как результат – минус одна артиллерийская установка у противника», – говорится в сообщении.