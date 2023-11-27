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На Купянском направлении «приземлили» вражеский дрон. Его «вернут» россиянам

Общество 15:26   27.11.2023
Виктория Яковенко
На Купянском направлении «приземлили» вражеский дрон. Его «вернут» россиянам

Пограничники бригады «Сталевий кордон» Гвардии наступления с помощью антидронового ружья «приземлили» вражеский FPV-дрон со взрывчаткой на Купянском направлении.

«Саперам удалось обезвредить взрывную часть и теперь после перепрограммирования дрон-камикадзе вернется к своим предыдущим хозяевам, только уже с более мощным взрывным сюрпризом от пограничников», — отмечает Государственная пограничная служба Украины.

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Фото: ГПСУ

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 27 ноября 2023 в 15:26;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пограничники бригады «Сталевий кордон» Гвардии наступления с помощью антидронового ружья «приземлили» вражеский FPV-дрон со взрывчаткой на Купянском направлении.".