На Купянском направлении «приземлили» вражеский дрон. Его «вернут» россиянам
Пограничники бригады «Сталевий кордон» Гвардии наступления с помощью антидронового ружья «приземлили» вражеский FPV-дрон со взрывчаткой на Купянском направлении.
«Саперам удалось обезвредить взрывную часть и теперь после перепрограммирования дрон-камикадзе вернется к своим предыдущим хозяевам, только уже с более мощным взрывным сюрпризом от пограничников», — отмечает Государственная пограничная служба Украины.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: бригада, дрон, Купянское, направление, пограничники, приземлили;
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- • Дата публикации материала: 27 ноября 2023 в 15:26;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пограничники бригады «Сталевий кордон» Гвардии наступления с помощью антидронового ружья «приземлили» вражеский FPV-дрон со взрывчаткой на Купянском направлении.".