На Купянском направлении «приземлили» вражеский дрон. Его «вернут» россиянам

Пограничники бригады «Сталевий кордон» Гвардии наступления с помощью антидронового ружья «приземлили» вражеский FPV-дрон со взрывчаткой на Купянском направлении.

«Саперам удалось обезвредить взрывную часть и теперь после перепрограммирования дрон-камикадзе вернется к своим предыдущим хозяевам, только уже с более мощным взрывным сюрпризом от пограничников», — отмечает Государственная пограничная служба Украины.