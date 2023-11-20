На Харьковщине уничтожили россиян, строивших взводный опорный пункт (видео)

Пограничники бригады «Сталевий кордон» уничтожили недостроенный «опорник» оккупантов вместе с его «зодчими».

Видео с дронов пограничники опубликовали в своем telegram-канале.

«На Купянском направлении бойцы бригады «Сталевий кордон» обнаружили орков во время активного обустройства взводного опорного пункта и отправили их занимать ряды на концерт «кобзона», — прокомментировали события пограничники.