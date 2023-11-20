На Харьковщине уничтожили россиян, строивших взводный опорный пункт (видео)
Фото: скриншот
Пограничники бригады «Сталевий кордон» уничтожили недостроенный «опорник» оккупантов вместе с его «зодчими».
Видео с дронов пограничники опубликовали в своем telegram-канале.
«На Купянском направлении бойцы бригады «Сталевий кордон» обнаружили орков во время активного обустройства взводного опорного пункта и отправили их занимать ряды на концерт «кобзона», — прокомментировали события пограничники.
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- • Дата публикации материала: 20 ноября 2023 в 08:01;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пограничники бригады «Сталевий кордон» уничтожили недостроенный «опорник» оккупантов вместе с его «зодчими»".