На Харківщині знищили росіян, які зводили опорний пункт (відео)
Фото: скриншот
Прикордонники бригади “Сталевий кордон” знищили недобудований “опорник” окупантів разом із його “зодчими”.
Відео з дронів прикордонники опублікували у своєму телеграм-каналі.
“На Куп’янському напрямку бійці бригади “Сталевий кордон” виявили орків під час активного облаштування взводного опорного пункту та відправили їх займати лави на концерт “кобзона”, – прокоментували події прикордонники.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: війна, знищили, купянское направление, пограничники, сталевий кордон;
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Листопада 2023 в 08:01;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прикордонники бригади “Сталевий кордон” знищили недобудований “опорник” окупантів разом із його “зодчими”".