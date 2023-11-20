Live
  • Вт 21.11.2023
    • Харків
  •   -6°С
  • USD 36.05
  • EUR 39.4

На Харківщині знищили росіян, які зводили опорний пункт (відео)

Події 08:01   20.11.2023
Оксана Горун
На Харківщині знищили росіян, які зводили опорний пункт (відео) Фото: скриншот

Прикордонники бригади “Сталевий кордон” знищили недобудований “опорник” окупантів разом із його “зодчими”.

Відео з дронів прикордонники опублікували у своєму телеграм-каналі.

“На Куп’янському напрямку бійці бригади “Сталевий кордон” виявили орків під час активного облаштування взводного опорного пункту та відправили їх займати лави на концерт “кобзона”, – прокоментували події прикордонники.

Читайте також:  Авіаудар та сім атак: Генштаб повідомив про ситуацію на Харківщині

Автор: Оксана Горун
Популярно
Головні новини Харкова 20.11: снігопад, питання проїзду вирішать на сесії
Головні новини Харкова 20.11: снігопад, питання проїзду вирішать на сесії
20.11.2023, 22:20
Харків засипало снігом (фото, відео)
Харків засипало снігом (фото, відео)
20.11.2023, 06:50
Податківиця окупантів із Куп’янська втекла до Чугуєва, але її спіймали
Податківиця окупантів із Куп’янська втекла до Чугуєва, але її спіймали
03.10.2022, 11:22
Чи допомагали Харків і Терехов військовим, розповіла 92 бригада ім. Сірка
Чи допомагали Харків і Терехов військовим, розповіла 92 бригада ім. Сірка
20.11.2023, 22:03
Ожеледиця і мороз. Якою буде погода 21 листопада у Харкові та області
Ожеледиця і мороз. Якою буде погода 21 листопада у Харкові та області
20.11.2023, 20:31
Питання проїзду в транспорті Харкова вирішать у середу на сесії міськради
Питання проїзду в транспорті Харкова вирішать у середу на сесії міськради
20.11.2023, 20:06

Новини за темою:

10:42
“Жодного метра землі не здали” – Синєгубов про ситуацію на фронті
09:15
Бої під Куп’янськом: Сирський повідомив про ситуацію на фронті
08:01
На Харківщині знищили росіян, які зводили опорний пункт (відео)
07:20
Авіаудар та сім атак: Генштаб повідомив про ситуацію на Харківщині
19:18
Армія РФ обстріляла не менше 14 населених пунктів на Харківщині – Генштаб

Ви читали новину: «На Харківщині знищили росіян, які зводили опорний пункт (відео)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 20 Листопада 2023 в 08:01;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прикордонники бригади “Сталевий кордон” знищили недобудований “опорник” окупантів разом із його “зодчими”".