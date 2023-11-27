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На Куп’янському напрямку «приземлили» ворожий дрон. Його «повернуть» росіянам

Суспільство 15:26   27.11.2023
Вікторія Яковенко
На Куп’янському напрямку «приземлили» ворожий дрон. Його «повернуть» росіянам Фото: ДПСУ

Прикордонники бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу за допомогою антидронової рушниці «приземлили» ворожий FPV-дрон з вибухівкою на Куп’янському напрямку.

«Саперам вдалося знешкодили вибухову частину і тепер, після перепрограмування, дрон-камікадзе повернеться до своїх попередніх господарів, тільки вже з потужнішим вибуховим сюрпризом від прикордонників», – зазначає Державна прикордонна служба України.

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Фото: ДПСУ

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Листопада 2023 в 15:26;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прикордонники бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу за допомогою антидронової рушниці «приземлили» ворожий FPV-дрон з вибухівкою на Куп’янському напрямку.".