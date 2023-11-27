На Куп’янському напрямку «приземлили» ворожий дрон. Його «повернуть» росіянам

Прикордонники бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу за допомогою антидронової рушниці «приземлили» ворожий FPV-дрон з вибухівкою на Куп’янському напрямку.

«Саперам вдалося знешкодили вибухову частину і тепер, після перепрограмування, дрон-камікадзе повернеться до своїх попередніх господарів, тільки вже з потужнішим вибуховим сюрпризом від прикордонників», – зазначає Державна прикордонна служба України.