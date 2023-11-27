На Куп’янському напрямку «приземлили» ворожий дрон. Його «повернуть» росіянам
Фото: ДПСУ
Прикордонники бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу за допомогою антидронової рушниці «приземлили» ворожий FPV-дрон з вибухівкою на Куп’янському напрямку.
«Саперам вдалося знешкодили вибухову частину і тепер, після перепрограмування, дрон-камікадзе повернеться до своїх попередніх господарів, тільки вже з потужнішим вибуховим сюрпризом від прикордонників», – зазначає Державна прикордонна служба України.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: бригада, дрон, Купянское, направление, пограничники, приземлили;
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Листопада 2023 в 15:26;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прикордонники бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу за допомогою антидронової рушниці «приземлили» ворожий FPV-дрон з вибухівкою на Куп’янському напрямку.".