HIMARS знищив ворожу техніку на Куп’янському напрямку (відео)
На Куп’янському напрямку оператори 3-го полку ССО виявили та знищили самохідну артилерійську установку 2С5 «Гіацинт-С» ворога.
Про це повідомляється в телеграм-каналі Сил спеціальних операцій ЗСУ.
«Спецпризначенці провели додаткові розвідувальні дії та скоригували вогонь HIMARS підрозділу Сил оборони. Як результат – мінус одна артилерійська установка у противника», – йдеться у повідомленні.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Himars, ворог, Купянское, направление, САУ, ссо, техника;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Листопада 2023 в 12:32;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку оператори 3-го полку ССО виявили та знищили самохідну артилерійську установку 2С5 «Гіацинт-С» ворога.".