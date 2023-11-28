HIMARS знищив ворожу техніку на Куп’янському напрямку (відео)

На Куп’янському напрямку оператори 3-го полку ССО виявили та знищили самохідну артилерійську установку 2С5 «Гіацинт-С» ворога.

Про це повідомляється в телеграм-каналі Сил спеціальних операцій ЗСУ.

«Спецпризначенці провели додаткові розвідувальні дії та скоригували вогонь HIMARS підрозділу Сил оборони. Як результат – мінус одна артилерійська установка у противника», – йдеться у повідомленні.