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HIMARS знищив ворожу техніку на Куп’янському напрямку (відео)

Суспільство 12:32   28.11.2023
Вікторія Яковенко
HIMARS знищив ворожу техніку на Куп’янському напрямку (відео)

На Куп’янському напрямку оператори 3-го полку ССО виявили та знищили самохідну артилерійську установку 2С5 «Гіацинт-С» ворога.

Про це повідомляється в телеграм-каналі Сил спеціальних операцій ЗСУ.

«Спецпризначенці провели додаткові розвідувальні дії та скоригували вогонь HIMARS підрозділу Сил оборони. Як результат – мінус одна артилерійська установка у противника», – йдеться у повідомленні.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Листопада 2023 в 12:32;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку оператори 3-го полку ССО виявили та знищили самохідну артилерійську установку 2С5 «Гіацинт-С» ворога.".