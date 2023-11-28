РФ продовжує штурми біля двох сіл на Харківщині та б’є з авіації – Генштаб ЗСУ
Війська РФ на Харківщині протягом доби вели безуспішні штурмові дії поблизу сіл Синьківка та Петропавлівка Куп’янського району. Там українські захисники відбили чотири атаки, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.
Також росіяни завдали авіаударів неподалік сіл Іванівка та Степова Новоселівка Куп’янського району.
Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Гранів, Стариця, Плетенівка та Землянки на Слобожанському напрямку, а також Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка та Берестове – на Куп’янському.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: авіаудар, генштаб, купянское направление, обстріли, Харьков.;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Листопада 2023 в 19:17;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Війська РФ на Харківщині протягом доби вели безуспішні штурмові дії поблизу сіл Синьківка та Петропавлівка Куп’янського району. Там українські захисники відбили чотири атаки, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.".