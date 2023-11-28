РФ продовжує штурми біля двох сіл на Харківщині та б’є з авіації – Генштаб ЗСУ

Війська РФ на Харківщині протягом доби вели безуспішні штурмові дії поблизу сіл Синьківка та Петропавлівка Куп’янського району. Там українські захисники відбили чотири атаки, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Також росіяни завдали авіаударів неподалік сіл Іванівка та Степова Новоселівка Куп’янського району.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Гранів, Стариця, Плетенівка та Землянки на Слобожанському напрямку, а також Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка та Берестове – на Куп’янському.