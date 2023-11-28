Бійці ЗСУ лагодили автівку. Нові подробиці про смертельну ДТП на Харківщині

29-річний водій на автомобілі Subaru Forester наїхав на військовослужбовців ЗСУ, коли вони намагалися відремонтувати автомобіль, що зламався, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Смертельна ДТП сталася 22 листопада ввечері – 29-річний підозрюваний їхав з боку міста Дергачі у напрямку селища Золочів.

У цей час на узбіччі дороги був припаркований зламаний автомобіль українських військових, які намагались його відремонтувати. У цьому їм допомагали небайдужі водії.

Підозрюваний не скинув швидкість, коли побачив пішоходів на узбіччі та збив двох чоловіків. Обидва потерпілі — українські військовослужбовці. Один з них загинув на місці, інший — помер у лікарні через три дні.

Злякавшись, водій не допоміг потерпілим, залишив авто та втік з місця злочину. Чоловік переховувався вдома у своїх знайомих у Харківській області. Після цього він поїхав до товариша у Харків, де його викрили правоохоронці.

Слідчий суддя Київського районного суду Харкова задовольнив клопотання обвинувачення: підозрюваного взяли під варту без права внесення застави строком на 60 діб — до 25 січня 2024 року включено.

Харківська обласна прокуратура повідомила про підозру 29-річному чоловіку за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілих (ч. 3 ст. 286 КК України), та за фактом залишення в небезпеці (ч. 3 ст. 135 КК України).

Нагадаємо, раніше стало відомо, що увечері 22 листопада водій збив двох військових та залишив помирати на узбіччі в Харківській області.