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Военные ВСУ чинили машину. Новые подробности о смертельном ДТП на Харьковщине

Происшествия 17:58   28.11.2023
Оксана Якушко
Военные ВСУ чинили машину. Новые подробности о смертельном ДТП на Харьковщине

29-летний водитель на автомобиле Subaru Forester наехал на военнослужащих ВСУ, когда они пытались отремонтировать сломавшийся автомобиль, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Смертельное ДТП произошло 22 ноября вечером – 29-летний подозреваемый ехал со стороны города Дергачи в направлении поселка Золочев.

В это время на обочине дороги был припаркован сломанный автомобиль украинских военных, пытавшихся его отремонтировать. В этом им помогали небезразличные водители.

Подозреваемый не сбросил скорость, когда увидел пешеходов на обочине, и сбил двух мужчин. Оба потерпевших — украинские военнослужащие. Один из них погиб на месте, другой умер в больнице через три дня.

Испугавшись, водитель не помог пострадавшим, бросил машину и скрылся с места преступления. Мужчина прятался дома у своих знакомых в Харьковской области. После этого он уехал к товарищу в Харьков, где его задержали правоохранители.

Судья Киевского районного суда Харькова удовлетворил ходатайство обвинения: подозреваемого арестовали без права внесения залога сроком на 60 суток — до 25 января 2024 года включен.

Харьковская областная прокуратура сообщила о подозрении 29-летнему мужчине по факту нарушения правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшим смерть потерпевших (ч. 3 ст. 286 УК Украины), и по факту оставления в опасности (ч. 3 ст. .135 УК Украины).

Напомним, ранее стало известно, что вечером 22 ноября водитель сбил двух военных и оставил умирать на обочине в Харьковской области.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 28 ноября 2023 в 17:58;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "29-летний водитель на автомобиле Subaru Forester наехал на военнослужащих ВСУ, когда они пытались отремонтировать сломавшийся автомобиль, сообщила Харьковская областная прокуратура.".