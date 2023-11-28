Военные ВСУ чинили машину. Новые подробности о смертельном ДТП на Харьковщине
29-летний водитель на автомобиле Subaru Forester наехал на военнослужащих ВСУ, когда они пытались отремонтировать сломавшийся автомобиль, сообщила Харьковская областная прокуратура.
Смертельное ДТП произошло 22 ноября вечером – 29-летний подозреваемый ехал со стороны города Дергачи в направлении поселка Золочев.
В это время на обочине дороги был припаркован сломанный автомобиль украинских военных, пытавшихся его отремонтировать. В этом им помогали небезразличные водители.
Подозреваемый не сбросил скорость, когда увидел пешеходов на обочине, и сбил двух мужчин. Оба потерпевших — украинские военнослужащие. Один из них погиб на месте, другой умер в больнице через три дня.
Испугавшись, водитель не помог пострадавшим, бросил машину и скрылся с места преступления. Мужчина прятался дома у своих знакомых в Харьковской области. После этого он уехал к товарищу в Харьков, где его задержали правоохранители.
Судья Киевского районного суда Харькова удовлетворил ходатайство обвинения: подозреваемого арестовали без права внесения залога сроком на 60 суток — до 25 января 2024 года включен.
Харьковская областная прокуратура сообщила о подозрении 29-летнему мужчине по факту нарушения правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшим смерть потерпевших (ч. 3 ст. 286 УК Украины), и по факту оставления в опасности (ч. 3 ст. .135 УК Украины).
Напомним, ранее стало известно, что вечером 22 ноября водитель сбил двух военных и оставил умирать на обочине в Харьковской области.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: автомобиль, водитель, военнослужащие ВСУ, Дергачи, дорога, ДТП, золочів, машина, обочина, оставил умирать, ремонт;
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- • Дата публикации материала: 28 ноября 2023 в 17:58;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "29-летний водитель на автомобиле Subaru Forester наехал на военнослужащих ВСУ, когда они пытались отремонтировать сломавшийся автомобиль, сообщила Харьковская областная прокуратура.".