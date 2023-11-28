«Обстрілів стало значно менше» – ДПСУ про ситуацію під Куп’янськом і Лиманом

Ситуація на Куп’янсько-Лиманському напрямку залишається стабільно напруженою, повідомив в етері «Суспільне. Спротив» начальник пресслужби 15 прикордонного загону ДПСУ Іван Шевцов.

За його словами, за минулу добу на цьому напрямку армія РФ здійснила 238 обстрілів українських позицій.

«Якщо говорити за попередню добу, обстрілів стало значно менше тому, що два дні назад було близько 700-800 обстрілів. Ворог постійно змінює тактику, можливо це пов’язано з підвозом, можливо з відсутністю підвозу боєприпасів, можливо він здійснює накопичення для того, щоб наступні кілька днів здійснювати більше артобстрілів», – припустив Шевцов.

Він також повідомив, що у зв’язку з погіршенням погодних умов тактика росіян змінилася.

«При несприятливих погодних умовах здійснюється менше штурмових дій. За минулу добу на Куп’янському напрямку ворог здійснив три атаки. Зазвичай, це штурмові дії маленькими групами від 10 до 30 осіб, без підтримки бронетехніки. За минулу добу авіація росіянами використовувалась лише в одному випадку, так само зменшилась кількість використання дронів-камікадзе. За минулу добу ворог здійснив 6 ударів дронами-камікадзе», – додав Шевцов.