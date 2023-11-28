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«Обстрелов стало гораздо меньше» — ГПСУ о ситуации под Купянском и Лиманом

Общество 11:26   28.11.2023
Виктория Яковенко
«Обстрелов стало гораздо меньше» — ГПСУ о ситуации под Купянском и Лиманом

Ситуация на Купянско-Лиманском направлении остается стабильно напряженной, сообщил в эфире «Суспільне. Спротив» начальник пресс-службы 15 пограничного отряда ГПСУ Иван Шевцов.

По его словам, за прошедшие сутки на этом направлении армия РФ совершила 238 обстрелов украинских позиций.

«Если говорить за предыдущие сутки, обстрелов стало гораздо меньше потому, что два дня назад было около 700-800 обстрелов. Враг постоянно меняет тактику, возможно, это связано с подвозом, возможно с отсутствием подвоза боеприпасов, возможно, он осуществляет накопление для того, чтобы следующие несколько дней совершать больше артобстрелов», — предположил Шевцов.

Он также сообщил, что в связи с ухудшением погодных условий, тактика россиян изменилась.

«При неблагоприятных погодных условиях совершается меньше штурмовых действий. За прошедшие сутки на Купянском направлении враг совершил три атаки. Обычно это штурмовые действия маленькими группами от 10 до 30 человек, без поддержки бронетехники. За прошедшие сутки авиация россиянами использовалась только в одном случае, также уменьшилось количество использования дронов-камикадзе. За прошедшие сутки враг нанес 6 ударов дронами-камикадзе», — добавил Шевцов.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 28 ноября 2023 в 11:26;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ситуация на Купянско-Лиманском направлении остается стабильно напряженной, сообщил в эфире «Суспільне. Спротив» начальник пресс-службы 15 пограничного отряда ГПСУ Иван Шевцов.".