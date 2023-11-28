Терехов: про ситуацію з опаленням у Харкові та підготовку до блекаутів

У Харкові всі житлові будинки з теплом та світлом, повідомив мер міста Ігор Терехов в етері нацмарафону.

«Ситуація контрольована. Сьогодні електропостачання у нас здійснюється в усі райони міста Харкова, усі житлові будинки, усі підприємства. Так, дійсно, дуже багато руйнацій, які накоїли російські злочинці, і дуже багато нам прийшлося відновлювати. Сьогодні усі житлові будинки міста Харкова з теплом. І ми розуміємо, що нас попереду ждуть дуже важкі виклики», – зазначив мер.

Він також сказав, як місто готується на випадок блекауту.

«Є декілька планів. Працюють «пункти незламності». Всі наші супермаркети, аптеки, магазини, вони мають сьогодні вже генератори, якщо буде відключення електропостачання», – підкреслив мер.