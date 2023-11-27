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Головні новини Харкова 27.11: 28 ДТП, знеструмлення через негоду

Події 08:22   27.11.2023
Оксана Горун
Головні новини Харкова 27.11: 28 ДТП, знеструмлення через негоду

Основні новини поточної доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

8:22

28 ДТП за добу сталося на Харківщині

Дощ та ожеледиця зробили свою справу: за добу на Харківщині зафіксували значну кількість ДТП. Про це повідомив начальник ГУНП у Харківській області Володимир Тимошко.

“За минулу добу на території Харківщини сталося 28 ДТП, у яких 17 громадян отримали травми, одна людина загинула”, – написав він у фейсбуці.

07:52

Шторм: у Харківській області є знеструмлення, трасу до Києва замело

“У зв’язку з погодними умовами без електропостачання залишилася частина міста Балаклія та громади”, – повідомила пресслужба Балаклійської МВА.

Поки в Харкові другу добу ллє дощ, Київську трасу на ділянці в Київській області замело снігом.

За прогнозом синоптиків Харківського регіонального центру гідрометеорології, протягом дня дощ у Харкові перейде в сніг, а температура знизиться до негативної. У місті та області буде ожеледиця та сильний вітер.

07:00

Армія РФ провела сім атак на Куп’янському напрямку, всі вони відбиті

“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Синьківки Харківської області та Новоселівського Луганської області, де Силами оборони відбито сім атак”, – повідомив у ранковому зведенні Генштаб ЗСУ.

Авіаційних ударів на Харківщині не фіксували.

06:55

Ніч без тривог та “шахедів” над Україною

У Харківській області ніч із 26 на 27 листопада обійшлася без повітряних тривог. “Нельотна” погода, ймовірно, завадила й запуску “шахедів”: про їхні вильоти Повітряні сили ЗСУ не повідомляли. У різних регіонах України протягом ночі оголошували тривоги через ракетну небезпеку.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Листопада 2023 в 08:22;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини поточної доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".