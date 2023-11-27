Зведення Генштабу по Харківщині: три безуспішні штурми росіян й авіаудар
Війська РФ на Харківщині протягом доби вели безуспішні штурмові дії поблизу сіл Синьківка та Петропавлівка Куп’янського району.
Там українські захисники відбили три атаки, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.
Також ворог завдав авіаудару біля села Степова Новоселівка Куп’янського району.
Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Стариця, Тихе та Строївка на Слобожанському напрямку, а також Синьківка, Іванівка, Кислівка, Котлярівка, Табаївка та Крохмальне – на Куп’янському.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: авіаудар, генштаб, купянское направление, обстріли, Харьков.;
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Листопада 2023 в 19:50;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Війська РФ на Харківщині протягом доби вели безуспішні штурмові дії поблизу сіл Синьківка та Петропавлівка Куп’янського району.".