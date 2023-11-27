Зведення Генштабу по Харківщині: три безуспішні штурми росіян й авіаудар

Війська РФ на Харківщині протягом доби вели безуспішні штурмові дії поблизу сіл Синьківка та Петропавлівка Куп’янського району.

Там українські захисники відбили три атаки, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Також ворог завдав авіаудару біля села Степова Новоселівка Куп’янського району.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Стариця, Тихе та Строївка на Слобожанському напрямку, а також Синьківка, Іванівка, Кислівка, Котлярівка, Табаївка та Крохмальне – на Куп’янському.