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Зведення Генштабу по Харківщині: три безуспішні штурми росіян й авіаудар

Події 19:50   27.11.2023
Олена Нагорна
Зведення Генштабу по Харківщині: три безуспішні штурми росіян й авіаудар

Війська РФ на Харківщині протягом доби вели безуспішні штурмові дії поблизу сіл Синьківка та Петропавлівка Куп’янського району.

Там українські захисники відбили три атаки, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Також ворог завдав авіаудару біля села Степова Новоселівка Куп’янського району.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Стариця, Тихе та Строївка на Слобожанському напрямку, а також Синьківка, Іванівка, Кислівка, Котлярівка, Табаївка та Крохмальне – на Куп’янському.

Читайте також: На Куп’ящині штурмують «вагнерівці»: чи є успіхи – Сирський

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Листопада 2023 в 19:50;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Війська РФ на Харківщині протягом доби вели безуспішні штурмові дії поблизу сіл Синьківка та Петропавлівка Куп’янського району.".