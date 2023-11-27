На Куп’ящині штурмують «вагнерівці»: чи є успіхи – Сирський
Командувач Сухопутних військ України генерал-полковник Олександр Сирський поінформував, що армія РФ продовжує вести штурмові дії на Куп’янському напрямку.
«На Куп’янському напрямку для штурмів українських позицій використовують підрозділи, сформовані з колишніх ув’язнених шторм, Шторм-Z, Шторм-V. Фіксується присутність колишніх так званих «вагнерів», які теж долучаються до штурмів», – зазначив Сирський.
Він заявив, що жодних успіхів на Куп’янському напрямку окупанти не мають. Бойові дії тривають неподалік Іванівки та Синьківки на Харківщині.
Сирський також поінформував про ситуацію на Лиманському напрямку. Там ворог намагається штурмувати в районі Серебрянського лісу.
На Бахмутському напрямку росіяни не полишають спроб витіснити українські підрозділи з позицій у Кліщіївці, додав Сирський.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: атаки, Вагнеровцы, Купянское, направление, сырский, харківщина, штурм;
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Листопада 2023 в 11:38;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Командувач Сухопутних військ України генерал-полковник Олександр Сирський поінформував, що армія РФ продовжує вести штурмові дії на Куп’янському напрямку.".