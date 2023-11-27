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Армія РФ провела сім штурмів на Куп’янському напрямку – Генштаб

Події 07:12   27.11.2023
Оксана Горун
Армія РФ провела сім штурмів на Куп’янському напрямку – Генштаб

Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні повідомив про відбиті Силами оборони ворожі атаки та обстріли території України.

“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Синьківки Харківської області та Новоселівського Луганської області, де Силами оборони відбито сім атак“, – поінформували в Генштабі.

Загалом на фронті за добу зафіксували 63 бойові зіткнення.

Армія РФ завдала по Україні один ракетний та 34 авіаційних удари, здійснила 51 обстріл з РСЗВ. Понад сто населених пунктів були під артилерійськими обстрілами, в тому числі – і в Харківській області.

Авіація Сил оборони завдала трьох ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Ракетники вразили два райони зосередження окупантів та їхній склад боєприпасів.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Листопада 2023 в 07:12;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні повідомив про відбиті Силами оборони ворожі атаки та обстріли території України".