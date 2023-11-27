Армія РФ провела сім штурмів на Куп’янському напрямку – Генштаб
Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні повідомив про відбиті Силами оборони ворожі атаки та обстріли території України.
“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Синьківки Харківської області та Новоселівського Луганської області, де Силами оборони відбито сім атак“, – поінформували в Генштабі.
Загалом на фронті за добу зафіксували 63 бойові зіткнення.
Армія РФ завдала по Україні один ракетний та 34 авіаційних удари, здійснила 51 обстріл з РСЗВ. Понад сто населених пунктів були під артилерійськими обстрілами, в тому числі – і в Харківській області.
Авіація Сил оборони завдала трьох ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Ракетники вразили два райони зосередження окупантів та їхній склад боєприпасів.
Читайте також: Головні новини Харкова 27 листопада: як минула ніч, зведення Генштабу
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: війна, генштаб, обстріли, сводка;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Армія РФ провела сім штурмів на Куп’янському напрямку – Генштаб»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 27 Листопада 2023 в 07:12;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні повідомив про відбиті Силами оборони ворожі атаки та обстріли території України".