Армія РФ провела сім штурмів на Куп’янському напрямку – Генштаб

Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні повідомив про відбиті Силами оборони ворожі атаки та обстріли території України.

“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Синьківки Харківської області та Новоселівського Луганської області, де Силами оборони відбито сім атак“, – поінформували в Генштабі.

Загалом на фронті за добу зафіксували 63 бойові зіткнення.

Армія РФ завдала по Україні один ракетний та 34 авіаційних удари, здійснила 51 обстріл з РСЗВ. Понад сто населених пунктів були під артилерійськими обстрілами, в тому числі – і в Харківській області.

Авіація Сил оборони завдала трьох ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Ракетники вразили два райони зосередження окупантів та їхній склад боєприпасів.