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Армия РФ провела семь штурмов на Купянском направлении — Генштаб

Происшествия 07:12   27.11.2023
Оксана Горун
Армия РФ провела семь штурмов на Купянском направлении — Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ в утренней сводке сообщил об отбитых Силами обороны вражеских атаках и обстрелах территории Украины.

«В зоне ответственности ОСУВ «Хортица» на Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Синьковки Харьковской области и Новоселовского Луганской области, где Силами обороны отражено семь атак», — проинформировали в Генштабе.

В целом на фронте за сутки зафиксировали 63 боевых столкновения.

Армия РФ нанесла по Украине один ракетный и 34 авиационных удара, совершила 51 обстрел из РСЗО. Более ста населенных пунктов были под артиллерийскими обстрелами, в том числе — и в Харьковской области.

Авиация Сил обороны нанесла три удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Ракетчики поразили два района сосредоточения оккупантов и их склад боеприпасов.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 27 ноября 2023 в 07:12;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в утренней сводке сообщил об отбитых Силами обороны вражеских атаках и обстрелах территории Украины".