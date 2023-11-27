Армия РФ провела семь штурмов на Купянском направлении — Генштаб
Генштаб ВСУ в утренней сводке сообщил об отбитых Силами обороны вражеских атаках и обстрелах территории Украины.
«В зоне ответственности ОСУВ «Хортица» на Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Синьковки Харьковской области и Новоселовского Луганской области, где Силами обороны отражено семь атак», — проинформировали в Генштабе.
В целом на фронте за сутки зафиксировали 63 боевых столкновения.
Армия РФ нанесла по Украине один ракетный и 34 авиационных удара, совершила 51 обстрел из РСЗО. Более ста населенных пунктов были под артиллерийскими обстрелами, в том числе — и в Харьковской области.
Авиация Сил обороны нанесла три удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Ракетчики поразили два района сосредоточения оккупантов и их склад боеприпасов.
Читайте также: Главные новости Харькова 27 ноября: как прошла ночь, сводка Генштаба
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: война, генштаб, обстрелы, сводка;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Армия РФ провела семь штурмов на Купянском направлении — Генштаб»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 27 ноября 2023 в 07:12;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в утренней сводке сообщил об отбитых Силами обороны вражеских атаках и обстрелах территории Украины".