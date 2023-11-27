Армия РФ провела семь штурмов на Купянском направлении — Генштаб

Генштаб ВСУ в утренней сводке сообщил об отбитых Силами обороны вражеских атаках и обстрелах территории Украины.

«В зоне ответственности ОСУВ «Хортица» на Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Синьковки Харьковской области и Новоселовского Луганской области, где Силами обороны отражено семь атак», — проинформировали в Генштабе.

В целом на фронте за сутки зафиксировали 63 боевых столкновения.

Армия РФ нанесла по Украине один ракетный и 34 авиационных удара, совершила 51 обстрел из РСЗО. Более ста населенных пунктов были под артиллерийскими обстрелами, в том числе — и в Харьковской области.

Авиация Сил обороны нанесла три удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Ракетчики поразили два района сосредоточения оккупантов и их склад боеприпасов.