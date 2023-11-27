Главные новости Харькова 27.11: 28 ДТП, обесточивания из-за непогоды

Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив».

8:22

28 ДТП за сутки случились на Харьковщине

Дождь и гололед сделали свое дело: за сутки на Харьковщине зафиксировали значительное количество ДТП. Об этом сообщил начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко.

«За прошедшие сутки на территории Харьковщины произошло 28 ДТП, в которых 17 граждан получили травмы, один человек погиб», — написал он в facebook.

07:52

Шторм: в Харьковской области есть обесточивания, трассу в Киев замело

«В связи с погодными условиями без электроснабжения осталась часть города Балаклея и громады», — сообщила пресс-служба Балаклейской ГВА.

Пока в Харькове вторые сутки льет дождь, Киевскую трассу на участке в Киевской области замело снегом.

По прогнозу синоптиков Харьковского регионального центра по гидрометеорологии, в течение дня дождь в Харькове перейдет в снег, а температура снизится до отрицательной. В городе и области будет гололед и сильный ветер.

07:00

Армия РФ провела семь атак на Купянском направлении, все они отбиты

«В зоне ответственности ОСУВ «Хортица» на Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Синьковки Харьковской области и Новоселовского Луганской области, где Силами обороны отражено семь атак», — сообщил в утренней сводке Генштаб ВСУ.

Авиационных ударов на Харьковщине не фиксировали.

06:55

Ночь без тревог и «шахедов» над Украиной

В Харьковской области ночь с 26 на 27 ноября обошлась без воздушных тревог. «Нелетная» погода, по всей видимости, помешала и запуску «шахедов»: об их вылетах Воздушные силы ВСУ не сообщали. В различных регионах Украины в течение ночи объявляли тревоги из-за ракетной опасности.