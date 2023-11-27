На пожаре в Харькове спасли 18-летнюю женщину с младенцем
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
Подробности ЧП в Харькове, случившегося в воскресенье, сообщила в утренней сводке 27 ноября пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Сообщение о пожаре в 12-этажке по пр. Жуковского, 5, в Харькове поступило в ГСЧС в 09:25 утра 26 ноября. На место выехали три оперативных отделения ГСЧС.
«К моменту их прибытия в квартире на втором этаже горели домашние вещи и мебель на площади 17 кв. м. В задымленной зоне пожарные обнаружили 18-летнюю мать с пятимесячным младенцем. Их немедленно эвакуировали на свежий воздух и передали медикам «скорой», — сообщили спасатели.
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По их данным, ребенок получил отравление угарным газом. С матерью его отправили в областную детскую больницу.
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- • Дата публикации материала: 27 ноября 2023 в 09:44;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Подробности ЧП в Харькове, случившегося в воскресенье, сообщила в утренней сводке 27 ноября пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области".