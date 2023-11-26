Из-за курения и неисправной проводки погибли 2 мужчин на Харьковщине — ГСЧС
В течение суток с 25 по 26 ноября 2023 спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС осуществили 17 оперативных выездов, из которых 6 – на ликвидацию пожаров.
Пожаров, вызванных вражескими обстрелами, не зафиксировано. Но в результате бытовых возгораний погибли 2 человека.
Утром 25 ноября возник пожар в частном доме в городе Изюм. Его гасили 2 оперативных отделения ГСЧС из Изюма и Луганщины. Когда приехали спасатели, в одной из комнат дома горели домашние вещи и мебель на площади 10 м². В соседней комнате пожарные нашли тело погибшего 60-летнего хозяина. По предварительным данным, причиной возгорания могло стать короткое замыкание электросети.
В это же время возник пожар в частном доме в селе Чемужевка Чугуевского района. Когда спасатели приехали, площадь возгорания составила около 15 м². В одной из комнат горел диван и домашние принадлежности. Во время разведки спасатели обнаружили тело 62-летнего погибшего хозяина. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем во время курения.
Пиротехники ГСЧС в течение суток изъяли и обезвредили 113 мин и снарядов.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: возгорание, ГСЧС в Харьковской области, курение, мужчина, неисправная проводка, погибли, пожар;
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- • Дата публикации материала: 26 ноября 2023 в 09:10;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток с 25 по 26 ноября 2023 спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС осуществили 17 оперативных выездов, из которых 6 – на ликвидацию пожаров.".