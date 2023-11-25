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Пожар в Харькове: загорелось бывшее здание «Укртелекома» (фото)

Происшествия 16:19   25.11.2023
Виктория Яковенко
Оксана Горун
Пожар в Харькове: загорелось бывшее здание «Укртелекома» (фото)

Пожар тушат на Москалевке в Харькове, сообщает с места корреспондент МГ «Объектив».

Около 16:00 в Харькове загорелось здание на Москалевке. Огонь в одном из окон увидели местные жители и вызвали на место ГСЧС.

Пожар в Укртелекоме в Харькове 2

«Заброшенное здание, «Укртелеком» был бывший, — сообщил корреспонденту МГ «Объектив» сотрудник ГСЧС Станислав Соляник. — По предварительной информации, бомжи грелись».

Пожар в Укртелекоме в Харькове

Бойцы ГСЧС прибыли на место пожара оперативно и уже остановили распространения огня. Причину возгорания еще будут устанавливать.

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Автор: Виктория Яковенко, Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 25 ноября 2023 в 16:19;

  • Корреспондент Виктория Яковенко, Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пожар тушат на Москалевке в Харькове, сообщает с места корреспондент МГ «Объектив»".