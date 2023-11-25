Пожар в Харькове: загорелось бывшее здание «Укртелекома» (фото)
Пожар тушат на Москалевке в Харькове, сообщает с места корреспондент МГ «Объектив».
Около 16:00 в Харькове загорелось здание на Москалевке. Огонь в одном из окон увидели местные жители и вызвали на место ГСЧС.
«Заброшенное здание, «Укртелеком» был бывший, — сообщил корреспонденту МГ «Объектив» сотрудник ГСЧС Станислав Соляник. — По предварительной информации, бомжи грелись».
Бойцы ГСЧС прибыли на место пожара оперативно и уже остановили распространения огня. Причину возгорания еще будут устанавливать.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, пожар, укртелеком;
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- • Дата публикации материала: 25 ноября 2023 в 16:19;
Корреспондент Виктория Яковенко, Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пожар тушат на Москалевке в Харькове, сообщает с места корреспондент МГ «Объектив»".