Пожар в Харькове: загорелось бывшее здание «Укртелекома» (фото)

Пожар тушат на Москалевке в Харькове, сообщает с места корреспондент МГ «Объектив».

Около 16:00 в Харькове загорелось здание на Москалевке. Огонь в одном из окон увидели местные жители и вызвали на место ГСЧС.

«Заброшенное здание, «Укртелеком» был бывший, — сообщил корреспонденту МГ «Объектив» сотрудник ГСЧС Станислав Соляник. — По предварительной информации, бомжи грелись».

Бойцы ГСЧС прибыли на место пожара оперативно и уже остановили распространения огня. Причину возгорания еще будут устанавливать.