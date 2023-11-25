Мужчина погиб в пожаре на Харьковщине, еще одного спасли

Смертельный пожар случился вечером 24 ноября в Лозовой на Харьковщине.

Вызов к спасателям поступил в 19:13. Горела квартира на третьем этаже пятиэтажки.

«К месту вызова прибыли спасатели 24-й Государственной пожарно-спасательной части. К моменту их прибытия горел матрас в жилой комнате на площади 1 кв. м. Во время разведки спасатели обнаружили тело погибшего мужчины. Другого, который также находился в эпицентре происшествия и подавал признаки жизни, они вынесли на свежий воздух, спасши жизнь», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Пожар потушили в 19:42. Предполагают, что его причиной стала неосторожность при курении.

В целом за сутки на Харьковщине, по данным спасателей, случилось четыре пожара. О возгораниях из-за обстрелов не сообщают.