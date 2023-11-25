Чоловік загинув у пожежі на Харківщині, ще одного врятували

Смертельна пожежа сталася увечері 24 листопада в Лозовій на Харківщині.

Виклик до рятувальників надійшов о 19:13. Горіла квартира на третьому поверсі п’ятиповерхівки.

“До місця виклику прибули рятувальники 24-ї Державної пожежно-рятувальної частини. На момент їх прибуття горів матрац у житловій кімнаті на площі 1 кв.м. Під час розвідки рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка. Іншого, який також знаходився в епіцентрі події та подавав ознаки життя, вони винесли на свіже повітря, врятувавши життя”, — поінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Пожежу загасили о 19:42. Припускають, що її причиною стала необережність під час куріння.

Загалом за добу на Харківщині, за даними рятувальників, сталося чотири пожежі. Про загоряння через обстріли не повідомляють.