Пожежа в Харкові: загорілась колишня будівля “Укртелекому” (фото)

Пожежу гасять на Москалівці в Харкові, повідомляє кореспондент МГ “Об’єктив”.

Близько 16:00 у Харкові спалахнула будівля на Москалівці. Вогонь в одному з вікон побачили місцеві жителі та викликали на місце ДСНС.

“Занедбана будівля, “Укртелеком” був колишній, – повідомив кореспонденту МГ ​​”Об’єктив” співробітник ДСНС Станіслав Соляник. – За попередньою інформацією, бомжі грілися”.

Бійці ДСНС прибули на місце пожежі оперативно та вже зупинили розповсюдження вогню. Причину займання ще встановлюватимуть.