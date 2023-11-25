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Пожежа в Харкові: загорілась колишня будівля “Укртелекому” (фото)

Події 16:19   25.11.2023
Вікторія Яковенко
Оксана Горун
Пожежа в Харкові: загорілась колишня будівля “Укртелекому” (фото)

Пожежу гасять на Москалівці в Харкові, повідомляє кореспондент МГ “Об’єктив”.

Близько 16:00 у Харкові спалахнула будівля на Москалівці. Вогонь в одному з вікон побачили місцеві жителі та викликали на місце ДСНС.

Пожежа в Укртелекомі у Харкові 2

“Занедбана будівля, “Укртелеком” був колишній, – повідомив кореспонденту МГ ​​”Об’єктив” співробітник ДСНС Станіслав Соляник. – За попередньою інформацією, бомжі грілися”.

Пожежа в Укртелекомі у Харкові

Бійці ДСНС прибули на місце пожежі оперативно та вже зупинили розповсюдження вогню. Причину займання ще встановлюватимуть.

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Автор: Вікторія Яковенко, Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Листопада 2023 в 16:19;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко, Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пожежу гасять на Москалівці в Харкові, повідомляє кореспондент МГ “Об’єктив”".