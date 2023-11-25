Пожежа в Харкові: загорілась колишня будівля “Укртелекому” (фото)
Пожежу гасять на Москалівці в Харкові, повідомляє кореспондент МГ “Об’єктив”.
Близько 16:00 у Харкові спалахнула будівля на Москалівці. Вогонь в одному з вікон побачили місцеві жителі та викликали на місце ДСНС.
“Занедбана будівля, “Укртелеком” був колишній, – повідомив кореспонденту МГ ”Об’єктив” співробітник ДСНС Станіслав Соляник. – За попередньою інформацією, бомжі грілися”.
Бійці ДСНС прибули на місце пожежі оперативно та вже зупинили розповсюдження вогню. Причину займання ще встановлюватимуть.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Листопада 2023 в 16:19;
Кореспондент Вікторія Яковенко, Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пожежу гасять на Москалівці в Харкові, повідомляє кореспондент МГ “Об’єктив”".