Через паління і несправну проводку загинули 2 чоловіків на Харківщині – ДСНС
Протягом доби з 25 по 26 листопада 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 17 оперативних виїздів, з яких 6 – на ліквідацію пожеж.
Пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано. Але внаслідок побутових загорянь загинули 2 людини.
Вранці 25 листопада виникла пожежа у приватному будинку у місті Ізюм. Її гасили 2 оперативні відділення ДСНС з Ізюма та Луганщини. Коли рятувальники приїхали, в одній з кімнат будинку горіли домашні речі та меблі на площі 10 м². В сусідній кімнаті вогнеборці знайшли тіло загиблого 60-річного господаря. За попередніми даними, причиною загоряння могло стати коротке замкнення електромережі.
У цей же час виникла пожежа у приватному будинку в селі Чемужівка Чугуївського району. Коли рятувальники приїхали, площа загоряння склала близько 15 м². В одній з кімнат горів диван і домашні речі. Під час проведення розвідки рятувальники виявили тіло 62-річного загиблого господаря. За попередніми даними, причиною займання стало необережне поводження з вогнем під час паління.
Піротехніки ДСНС протягом доби вилучили і знешкодили 113 мін і снарядів.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: возгорание, ГСЧС в Харьковской области, курение, мужчина, неисправная проводка, погибли, пожар;
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Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби з 25 по 26 листопада 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 17 оперативних виїздів, з яких 6 – на ліквідацію пожеж.".