Live
  • Пн 27.11.2023
    • Харків
  •   -2°С
  • USD 36.05
  • EUR 39.36

На пожежі у Харкові врятували 18-річну жінку з немовлям

Події 09:44   27.11.2023
Оксана Горун
На пожежі у Харкові врятували 18-річну жінку з немовлям Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

Подробиці НП у Харкові, що трапилася в неділю, повідомила в ранковому зведенні 27 листопада пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Повідомлення про пожежу в 12-поверхівці на пр. Жуковського, 5, у Харкові надійшло до ДСНС о 09:25 ранку 26 листопада. На місце виїхали три оперативні відділення ДСНС.

“На момент їх прибуття у квартирі на другому поверсі горіли домашні речі та меблі на площі 17 кв.м. В задимленій зоні вогнеборці виявили 18-річну матір з п’ятимісячним немовлям. Їх негайно евакуювали на свіже повітря та передали медикам “швидкої”, – повідомили рятувальники.

Читайте також: Через паління і несправну проводку загинули 2 чоловіків на Харківщині – ДСНС

За їхніми даними, дитина отримала отруєння чадним газом. З матір’ю її відправили до обласної дитячої лікарні.

Автор: Оксана Горун
Популярно
У Харкові приспустили прапор України (відео)
У Харкові приспустили прапор України (відео)
25.11.2023, 10:41
Головні новини Харкова 27.11: 28 ДТП, наслідки обстрілів та негоди
Головні новини Харкова 27.11: 28 ДТП, наслідки обстрілів та негоди
27.11.2023, 09:52
Нардепка від СН Безугла вимагає відставки головкома Валерія Залужного (відео)
Нардепка від СН Безугла вимагає відставки головкома Валерія Залужного (відео)
26.11.2023, 21:48
Головні новини Харкова 26.11: будинок св. Миколая, ворог штурмував Синьківку
Головні новини Харкова 26.11: будинок св. Миколая, ворог штурмував Синьківку
26.11.2023, 19:15
“Персональний Миколай”: як харків’янам приєднатися до акції для дітей ВПО
“Персональний Миколай”: як харків’янам приєднатися до акції для дітей ВПО
27.11.2023, 09:33
На пожежі у Харкові врятували 18-річну жінку з немовлям
На пожежі у Харкові врятували 18-річну жінку з немовлям
27.11.2023, 09:44

Новини за темою:

08:39
90-річну жінку врятували на пожежі у Харкові
11:48
У Харкові два дні витягали 7 цуценят з собакою з-під бетонних плит (відео)
07:41
У Харкові “димила” 12-поверхівка – рятувальники з’ясували причину
11:21
Харківські волонтери врятували цуценя, якого «всиновив» комбат (відео)
07:11
На Харківщині рятувальники витягли коня із болота

Ви читали новину: «На пожежі у Харкові врятували 18-річну жінку з немовлям»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 27 Листопада 2023 в 09:44;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Подробиці НП у Харкові, що трапилася в неділю, повідомила в ранковому зведенні 27 листопада пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області".