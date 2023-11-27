На пожежі у Харкові врятували 18-річну жінку з немовлям

Подробиці НП у Харкові, що трапилася в неділю, повідомила в ранковому зведенні 27 листопада пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Повідомлення про пожежу в 12-поверхівці на пр. Жуковського, 5, у Харкові надійшло до ДСНС о 09:25 ранку 26 листопада. На місце виїхали три оперативні відділення ДСНС.

“На момент їх прибуття у квартирі на другому поверсі горіли домашні речі та меблі на площі 17 кв.м. В задимленій зоні вогнеборці виявили 18-річну матір з п’ятимісячним немовлям. Їх негайно евакуювали на свіже повітря та передали медикам “швидкої”, – повідомили рятувальники.

За їхніми даними, дитина отримала отруєння чадним газом. З матір’ю її відправили до обласної дитячої лікарні.