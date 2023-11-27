На пожежі у Харкові врятували 18-річну жінку з немовлям
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
Подробиці НП у Харкові, що трапилася в неділю, повідомила в ранковому зведенні 27 листопада пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
Повідомлення про пожежу в 12-поверхівці на пр. Жуковського, 5, у Харкові надійшло до ДСНС о 09:25 ранку 26 листопада. На місце виїхали три оперативні відділення ДСНС.
“На момент їх прибуття у квартирі на другому поверсі горіли домашні речі та меблі на площі 17 кв.м. В задимленій зоні вогнеборці виявили 18-річну матір з п’ятимісячним немовлям. Їх негайно евакуювали на свіже повітря та передали медикам “швидкої”, – повідомили рятувальники.
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За їхніми даними, дитина отримала отруєння чадним газом. З матір’ю її відправили до обласної дитячої лікарні.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Листопада 2023 в 09:44;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Подробиці НП у Харкові, що трапилася в неділю, повідомила в ранковому зведенні 27 листопада пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області".