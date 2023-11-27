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Четверо жителей Харьковщины умерли от коронавируса, 12 харьковчан в реанимации

Общество 18:36   27.11.2023
Елена Нагорная
Четверо жителей Харьковщины умерли от коронавируса, 12 харьковчан в реанимации

Четыре человека умерли в Харьковской области от последствий COVID-19 в течение недели с 20 по 26 ноября.

Всего в регионе гриппом и ОРВИ, с учетом случаев коронавируса, заболели 2820 человек, сообщают в ГУ «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней».

«По сравнению с предыдущей неделей отмечается снижение заболеваемости на 2,6%. В структуре ОРВИ удельный вес заболеваемости COVID-19 составляет 12%, отмечается снижение в сравнении с прошлой неделей на 18,3% (зарегистрировано 339 случаев против 415 за прошедшую неделю)», — информируют в центре.

По данным ведомства, показатель заболеваемости ниже уровня эпидпорога на 73,4%, а интенсивность эпидпроцесса соответствует низкому уровню.

В Харькове гриппом и ОРВИ в течение недели заболели 1190 человек, информирует пресс-служба горсовета. Коронавирус подтвердился у 207 горожан. Сотня людей была госпитализирована, из них 12 — в отделение реанимации и интенсивной терапии с COVID-19.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 27 ноября 2023 в 18:36;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Четыре человека умерли в Харьковской области от последствий COVID-19 в течение недели с 20 по 26 ноября.".