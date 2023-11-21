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На Харьковщине — случай смерти от COVID-19

Общество 10:24   21.11.2023
Оксана Горун
На Харьковщине — случай смерти от COVID-19

За неделю в Харьковской области зарегистрировали один летальный случай из-за COVID-19. При этом в целом заболеваемость коронавирусом (как и другими ОРВИ) снижается. Об этом свидетельствуют данные Харьковского областного центра контроля и профилактики болезней.

«По сравнению с предыдущей неделей отмечается снижение заболеваемости (ОРВИ — Ред.) на 8,6% (среди детского населения – снижение на 15,7%). В структуре ОРВИ удельный вес заболеваемости COVID-19 составляет 14,3%, отмечается снижение по сравнению с прошлой неделей на 3,5% (зарегистрировано 415 случаев против 430 за прошлую неделю). Показатель заболеваемости составляет 110,61 на 100 тыс. населения, что ниже уровня показателя эпидемического порога (415,06) на 73,4%. Интенсивность эпидемического процесса соответствует низкому уровню. Госпитализированы 166 человек, из них 58 детей (34,9%). Зарегистрирован один летальный случай у больного COVID-19 (с начала эпидемического сезона 25)», — привели данные на сайте центра.

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В целом сначала эпидсезона в Харьковской области ОРВИ заболело 21 130 человек. Из них 1305 оказались в больницах (в том числе 456 детей).  За минувшую неделю заболело 2896 человек, из них 1014 — дети и подростки до 17 лет. Самый высокий показатель заболеваемости — в Красноградском районе.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 21 ноября 2023 в 10:24;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За неделю в Харьковской области зарегистрировали один летальный случай из-за COVID-19. При этом в целом заболеваемость коронавирусом (как и другими ОРВИ) снижается. Об этом свидетельствуют данные Харьковского областного центра контроля и профилактики болезней".