На Купящине штурмуют «вагнеровцы»: есть ли успехи – Сырский

Командующий Сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский проинформировал, что армия РФ продолжает вести штурмовые действия на Купянском направлении.

«На Купянском направлении для штурмов украинских позиций используются подразделения, сформированные из бывших заключенных шторм, Шторм-Z, Шторм-V. Фиксируется присутствие бывших так называемых «вагнеров», которые тоже приобщаются к штурмам», — отметил Сырский.

Он заявил, что никаких успехов на Купянском направлении оккупанты не имеют. Боевые действия продолжаются недалеко от Ивановки и Синьковки на Харьковщине.

Сырский также проинформировал о ситуации в Лиманском направлении. Там враг пытается штурмовать в районе Серебрянского леса.

На Бахмутском направлении россияне не оставляют попыток вытеснить украинские подразделения с позиций в Клещеевке, добавил Сырский.