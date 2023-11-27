На Купящине штурмуют «вагнеровцы»: есть ли успехи – Сырский
Командующий Сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский проинформировал, что армия РФ продолжает вести штурмовые действия на Купянском направлении.
«На Купянском направлении для штурмов украинских позиций используются подразделения, сформированные из бывших заключенных шторм, Шторм-Z, Шторм-V. Фиксируется присутствие бывших так называемых «вагнеров», которые тоже приобщаются к штурмам», — отметил Сырский.
Он заявил, что никаких успехов на Купянском направлении оккупанты не имеют. Боевые действия продолжаются недалеко от Ивановки и Синьковки на Харьковщине.
Сырский также проинформировал о ситуации в Лиманском направлении. Там враг пытается штурмовать в районе Серебрянского леса.
На Бахмутском направлении россияне не оставляют попыток вытеснить украинские подразделения с позиций в Клещеевке, добавил Сырский.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: атаки, Вагнеровцы, Купянское, направление, сырский, харьковщина, штурм;
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- • Дата публикации материала: 27 ноября 2023 в 11:38;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Командующий Сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский проинформировал, что армия РФ продолжает вести штурмовые действия на Купянском направлении.".