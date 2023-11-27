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Сводка Генштаба по Харьковщине: три безуспешных штурма россиян и авиаудар

Происшествия 19:50   27.11.2023
Елена Нагорная
Сводка Генштаба по Харьковщине: три безуспешных штурма россиян и авиаудар

Войска РФ на Харьковщине в течение суток вели безуспешные штурмовые действия вблизи сел Синьковка и Петропавловка Купянского района.

Там украинские защитники отбили три атаки, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Также враг нанес авиаудар вблизи села Степная Новоселовка Купянского района.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Старица, Тихое и Строевка на Слобожанском направлении, а также Синьковка, Ивановка, Кисловка, Котляровка, Табаевка и Крахмальное — на Купянском.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 27 ноября 2023 в 19:50;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Войска РФ на Харьковщине в течение суток вели безуспешные штурмовые действия вблизи сел Синьковка и Петропавловка Купянского района.".