Сводка Генштаба по Харьковщине: три безуспешных штурма россиян и авиаудар
Войска РФ на Харьковщине в течение суток вели безуспешные штурмовые действия вблизи сел Синьковка и Петропавловка Купянского района.
Там украинские защитники отбили три атаки, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.
Также враг нанес авиаудар вблизи села Степная Новоселовка Купянского района.
Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Старица, Тихое и Строевка на Слобожанском направлении, а также Синьковка, Ивановка, Кисловка, Котляровка, Табаевка и Крахмальное — на Купянском.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авиаудар, генштаб, купянское направление, обстрелы, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 27 ноября 2023 в 19:50;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Войска РФ на Харьковщине в течение суток вели безуспешные штурмовые действия вблизи сел Синьковка и Петропавловка Купянского района.".