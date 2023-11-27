Сводка Генштаба по Харьковщине: три безуспешных штурма россиян и авиаудар

Войска РФ на Харьковщине в течение суток вели безуспешные штурмовые действия вблизи сел Синьковка и Петропавловка Купянского района.

Там украинские защитники отбили три атаки, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Также враг нанес авиаудар вблизи села Степная Новоселовка Купянского района.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Старица, Тихое и Строевка на Слобожанском направлении, а также Синьковка, Ивановка, Кисловка, Котляровка, Табаевка и Крахмальное — на Купянском.