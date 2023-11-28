Армія РФ продовжила атакувати на Куп’янському напрямку – Генштаб

У ранковому зведенні Генштаб ЗСУ повідомив про 84 бойові зіткнення на фронті в Україні, три з них були під Куп’янськом. Штурми відбили.

“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Синьківки та Петропавлівки Харківської області, де Силами оборони відбито три атаки“, – повідомив вранці 28 листопада Генштаб ЗСУ.

На Харківщині окупанти завдали одного авіаудару – він припав по селу Степова Новоселівка. Також населені пункти області були під російськими артилерійськими обстрілами (загалом під ними опинилися понад 130 н.п. в Україні).

Загалом за добу армія РФ завдала по території України один ракетний та вісім авіаційних ударів та здійснила 20 обстрілів із РСЗВ. Росіяни також застосували один “шахед” (його знищила ППО).

“Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по пункту управління та трьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника”, – доповнили в ГШ.