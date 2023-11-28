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Армія РФ продовжила атакувати на Куп’янському напрямку – Генштаб

Події 07:32   28.11.2023
Оксана Горун
Армія РФ продовжила атакувати на Куп’янському напрямку – Генштаб

У ранковому зведенні Генштаб ЗСУ повідомив про 84 бойові зіткнення на фронті в Україні, три з них були під Куп’янськом. Штурми відбили.

“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Синьківки та Петропавлівки Харківської області, де Силами оборони відбито три атаки“, – повідомив вранці 28 листопада Генштаб ЗСУ.

На Харківщині окупанти завдали одного авіаудару – він припав по селу Степова Новоселівка. Також населені пункти області були під російськими артилерійськими обстрілами (загалом під ними опинилися понад 130 н.п. в Україні).

Загалом за добу армія РФ завдала по території України один ракетний та вісім авіаційних ударів та здійснила 20 обстрілів із РСЗВ. Росіяни також застосували один “шахед” (його знищила ППО).

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“Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по пункту управління та трьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника”, – доповнили в ГШ.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Листопада 2023 в 07:32;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ранковому зведенні Генштаб ЗСУ повідомив про 84 бойові зіткнення на фронті в Україні, три з них були під Куп’янськом. Штурми відбили".