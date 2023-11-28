Электроснабжение более чем 6000 потребителей на Харьковщине восстановили
Фото: пресс-служба АО «Харьковоблэнерго»
Энергетики сообщили, что вернули свет в большинство домов на Харьковщине, которые остались без электричества из-за непогоды.
«Специалисты АО «Харьковоблэнерго» возобновили электроснабжение для более чем 6000 потребителей, обесточенных в результате неблагоприятных погодных условий в понедельник, 27 ноября», — проинформировала пресс-служба облэнерго.
Отключения электричества были на территории Змиевского, Боровского, Шевченковского, Купянского, Барвенковского, Близнюковского, Чугуевского и Балаклейского районов электросетей. Утром 28 ноября все еще без света были 86 домов в селе Бородянское в Изюмском районе. Там специалисты РЭС обещают восстановить свет в течение дня.
Читайте также: Непогода на Харьковщине: «скорая» в заносах, 15 ДТП, около 100 домов без света
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: АО "Харьковоблэнерго", непогода, свет, электричество;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Электроснабжение более чем 6000 потребителей на Харьковщине восстановили»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 28 ноября 2023 в 09:44;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Энергетики сообщили, что вернули свет в большинство домов на Харьковщине, которые остались без электричества из-за непогоды".