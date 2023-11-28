Электроснабжение более чем 6000 потребителей на Харьковщине восстановили

Энергетики сообщили, что вернули свет в большинство домов на Харьковщине, которые остались без электричества из-за непогоды.

«Специалисты АО «Харьковоблэнерго» возобновили электроснабжение для более чем 6000 потребителей, обесточенных в результате неблагоприятных погодных условий в понедельник, 27 ноября», — проинформировала пресс-служба облэнерго.

Отключения электричества были на территории Змиевского, Боровского, Шевченковского, Купянского, Барвенковского, Близнюковского, Чугуевского и Балаклейского районов электросетей. Утром 28 ноября все еще без света были 86 домов в селе Бородянское в Изюмском районе. Там специалисты РЭС обещают восстановить свет в течение дня.