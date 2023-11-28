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Электроснабжение более чем 6000 потребителей на Харьковщине восстановили

Общество 09:44   28.11.2023
Оксана Горун
Электроснабжение более чем 6000 потребителей на Харьковщине восстановили Фото: пресс-служба АО «Харьковоблэнерго»

Энергетики сообщили, что вернули свет в большинство домов на Харьковщине, которые остались без электричества из-за непогоды.

«Специалисты АО «Харьковоблэнерго» возобновили электроснабжение для более чем 6000 потребителей, обесточенных в результате неблагоприятных погодных условий в понедельник, 27 ноября», — проинформировала пресс-служба облэнерго.

Отключения электричества были на территории Змиевского, Боровского, Шевченковского, Купянского, Барвенковского, Близнюковского, Чугуевского и Балаклейского районов электросетей. Утром 28 ноября все еще без света были 86 домов в селе Бородянское в Изюмском районе. Там специалисты РЭС обещают восстановить свет в течение дня.

Читайте также: Непогода на Харьковщине: «скорая» в заносах, 15 ДТП, около 100 домов без света

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 28 ноября 2023 в 09:44;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Энергетики сообщили, что вернули свет в большинство домов на Харьковщине, которые остались без электричества из-за непогоды".