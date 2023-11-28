Почти 2 года без света: в село на Харьковщине возвращают электричество

В деоккупированном селе Малые Проходы энергетики частично возобновили электроснабжение.

Жители села были без света с начала полномасштабного вторжения, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. Из-за вражеских обстрелов инфраструктура в селе потерпела разрушения.

«Сейчас специалисты запитали 235 домов Малых Проходов. Для этого после проведения взрывотехниками разминирования, электрикам пришлось восстановить высоковольтную линию протяженностью 36 км», — добавил глава ХОВА.

Работы по восстановлению света в селе продолжаются.

Читайте также: Электроснабжение более чем 6000 потребителей на Харьковщине восстановили