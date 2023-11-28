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Почти 2 года без света: в село на Харьковщине возвращают электричество

Общество 15:15   28.11.2023
Виктория Яковенко
Почти 2 года без света: в село на Харьковщине возвращают электричество Фото: Олег Синегубов

В деоккупированном селе Малые Проходы энергетики частично возобновили электроснабжение.

Жители села были без света с начала полномасштабного вторжения, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. Из-за вражеских обстрелов инфраструктура в селе потерпела разрушения.

«Сейчас специалисты запитали 235 домов Малых Проходов. Для этого после проведения взрывотехниками разминирования, электрикам пришлось восстановить высоковольтную линию протяженностью 36 км», — добавил глава ХОВА.

Работы по восстановлению света в селе продолжаются.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 28 ноября 2023 в 15:15;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В деоккупированном селе Малые Проходы энергетики частично возобновили электроснабжение.".