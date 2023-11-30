Live
  • Чт 30.11.2023
    • Харьков
  •   -3°С
  • USD 36.38
  • EUR 39.96

В Харькове исчез свет в одном из районов: информация облэнерго

Общество 09:09   30.11.2023
Оксана Горун
В Харькове исчез свет в одном из районов: информация облэнерго

Харьковоблэнерго сообщило о том, что утром 30 ноября специалисты устраняют аварию в Салтовском районе в Харькове.

«Специалисты «Харьковоблэнерго» устраняют аварийную ситуацию в Салтовском районе, в результате которой частично обесточены потребители по улицам Гвардейцев-Широнинцев, Академика Павлова, Владислава Зубенко, Валентиновской, Бучмы, Героев Труда, Родниковой», — проинформировала пресс-служба АО «Харьковоблэнерго».

По информации энергетиков, на подключение электричества может уйти до двух часов.

Читайте также: Исчезало электричество. В городе на Харьковщине возобновили водоснабжение

Автор: Оксана Горун
Популярно
Главные новости Харькова 30 ноября: отключение света, обстрелы, фронт
Главные новости Харькова 30 ноября: отключение света, обстрелы, фронт
30.11.2023, 09:16
В Харькове приспустили флаг Украины (видео)
В Харькове приспустили флаг Украины (видео)
29.11.2023, 12:27
Дети в школах должны учиться офлайн: в МОН высказались о Харькове
Дети в школах должны учиться офлайн: в МОН высказались о Харькове
30.11.2023, 08:08
Анонсируемое Тереховым сокращение чиновников. Аналитики разобрали бюджет-2024
Анонсируемое Тереховым сокращение чиновников. Аналитики разобрали бюджет-2024
29.11.2023, 23:19
Вчера на Харьковщине водители массово ездили с поддельными правами (фото)
Вчера на Харьковщине водители массово ездили с поддельными правами (фото)
29.11.2023, 14:12
Сегодня 30 ноября: какой праздник и день в истории
Сегодня 30 ноября: какой праздник и день в истории
30.11.2023, 06:00

Новости по теме:

16:59
Один умер, трое в реанимации. Кровавое ДТП произошло в Харьковской области
13:27
Водитель сбил двух военных и оставил умирать на обочине в Харьковской области
12:16
Смертельное ДТП на Харьковщине: водитель «ГАЗели» сбил пешехода
22:49
Один человек погиб, 18 пострадали. Авто врезалось в автобус на Харьковщине
19:30
Завтра на Харьковщине на два часа перекроют трассу: подробности

Вы читали новость: «В Харькове исчез свет в одном из районов: информация облэнерго»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 30 ноября 2023 в 09:09;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковоблэнерго сообщило о том, что утром 30 ноября специалисты устраняют аварию в Салтовском районе в Харькове".