В Харькове исчез свет в одном из районов: информация облэнерго

Харьковоблэнерго сообщило о том, что утром 30 ноября специалисты устраняют аварию в Салтовском районе в Харькове.

«Специалисты «Харьковоблэнерго» устраняют аварийную ситуацию в Салтовском районе, в результате которой частично обесточены потребители по улицам Гвардейцев-Широнинцев, Академика Павлова, Владислава Зубенко, Валентиновской, Бучмы, Героев Труда, Родниковой», — проинформировала пресс-служба АО «Харьковоблэнерго».

По информации энергетиков, на подключение электричества может уйти до двух часов.