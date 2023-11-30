В Харькове исчез свет в одном из районов: информация облэнерго
Харьковоблэнерго сообщило о том, что утром 30 ноября специалисты устраняют аварию в Салтовском районе в Харькове.
«Специалисты «Харьковоблэнерго» устраняют аварийную ситуацию в Салтовском районе, в результате которой частично обесточены потребители по улицам Гвардейцев-Широнинцев, Академика Павлова, Владислава Зубенко, Валентиновской, Бучмы, Героев Труда, Родниковой», — проинформировала пресс-служба АО «Харьковоблэнерго».
По информации энергетиков, на подключение электричества может уйти до двух часов.
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- Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: авария, АО "Харьковоблэнерго", свет, электричество;
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- • Дата публикации материала: 30 ноября 2023 в 09:09;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковоблэнерго сообщило о том, что утром 30 ноября специалисты устраняют аварию в Салтовском районе в Харькове".