Сьогодні 2 лютого 2026: яке свято та день в історії

2 лютого – Стрітення та День бабака. У цей день 1925 року міста Ном на Алясці досягла собача упряжка Гуннара Каасена на чолі з чорним хаскі Балто, яка врятувала жителів від смерті. У 962 році коронували першого імператора Священної Римської імперії Оттона Великого. У різні роки народилися два українські письменники – Євген Гребінка та Валер’ян Підмогильний. У 1914-му в прокат вийшов перший фільм із Чарлі Чапліном. У 1959-му на перевалі на Північному Уралі загадково загинула туристична група Дятлова. У 2015-му в автокатастрофі розбився Андрій Кузьменко (Кузьма Скрябін).

Свята та пам’ятні дати 2 лютого

2 лютого – День бабака та Всесвітній день водно-болотних угідь.

Також сьогодні: День самооновлення, Всесвітній день богопосвяченого життя, День поінформованості про ревматоїдний артрит, День їздових собак, Всесвітній день укулеле (гавайської гітари), Всесвітній день страуса.

2 лютого в історії

2 лютого 962 року коронували імператора Оттона Великого. Докладніше.

2 лютого 1812 року народився український письменник Євген Гребінка. Докладніше.

2 лютого 1841 року датується перша згадка про “День бабака”. Докладніше.

2 лютого 1901 року народився український письменник, прозаїк епохи Розстріляного відродження Валер’ян Підмогильний. Докладніше.

2 лютого 1914 року в прокат вийшов перший фільм із Чарлі Чапліном – “Заробляючи на життя”.

2 лютого 1925 року міста Ном на Алясці досягла рятівна собача упряжка Гуннара Каасена на чолі з чорним хаскі Балто. Ці двоє – пес та погонич упряжки – стали знаменитостями в США, адже з успіхом завершили так звані Великі перегони милосердя. Їхньою метою було врятувати населення Нома від смертельної епідемії дифтерії. Собачі упряжки в цю пору року та в таких погодних умовах стали єдиним можливим транспортом для доставлення протидифтерійної сироватки.

Ця трагічна та героїчна історія почалася ще в 1924 році. У невеликому місті Ном, що всього на два градуси на південь від Полярного кола, тоді жило близько півтори тисячі людей. Лікар там був лише один – Кертіс Велч. Наприкінці 1924 року він виявив, що запас протидифтерійного антитоксину, що наявний у місті, прострочений. Велч зробив замовлення на доставлення сироватки з “великої землі”. Але до початку надважких морозів це зробити не встигли – порт закрився через льодостав. Залізниці в місто не існувало, а авіація була на початковому етапі розвитку – літаки тих часів далеко не завжди витримували важкі погодні умови.

Проблема стала особливо гострою, коли в грудні в лікаря з’явилися перші пацієнти із симптомами, схожими на дифтерію. Кількість хворих почала зростати, й на початку січня Велч офіційно поставив перший страшний діагноз трирічному хлопчику. Той помер за два тижні після початку хвороби. Слідом із такими ж симптомами померла семирічна дівчинка (їй лікар намагався ввести прострочений антитоксин, але він не спрацював). Велч почав бити на сполох, зв’язався з мером, а той відправив телеграми з попередженням у всі великі міста Аляски та звернувся за допомогою до Служби охорони здоров’я США у Вашингтоні. Це було 22 січня 1925 року. Мер Нома просив терміново передати антитоксин, прогнозуючи за його відсутності ймовірність 100-відсоткової смертності в навколишньому регіоні чисельністю близько 10 тисяч людей.

Сироватку почали шукати по всій країні та знайшли запаси у найбільшому місті Аляски – Анкориджі. Однак звідти його ще потрібно було доставити – досить швидко (адже епідемія ширилася). Сироватку оперативно переправили залізницею на північ – у місто Ненана. Однак далі жодних рейок не було. Ліки мали подолати відстань у 1085 км по засніжених безлюдних просторах при температурі близько 50 – 60 градусів морозу. Це було надважке завдання, до вирішення якого долучили місцевих “листонош”. Пошту північ від Аляски доставляли погоничі собак. Маршрут поділили між ними, утворивши своєрідну естафету. Її розпочав 27 січня о 21:00 “Дикий Білл” Шеннон. Загалом у заїзді, який згодом назвали Великими перегонами милосердя, взяло участь 20 погоничів та близько 150 їздових собак. На жаль, кілька тварин цей марафон не пережили – померли від перевтоми чи переохолодження.

Такими зусиллями рятувальний вантаж змогли доставити до Нома за рекордні п’ять із половиною діб. Ця надзвичайна естафета ще на етапі її проведення набула широкого розголосу в пресі. Тож фінальна упряжка Гуннара Каасена, яка прибула до Нома о 5:30 ранку, миттєво здобула популярність в США, а сам погонич і пес Балто стали національними героями.

<br />

При цьому найбільшу відстань подолали не вони, а упряжка на чолі з псом Того та його господарем Леонардом Сеппалою (вони проїхали 146 км). Сеппала згодом ображався на Каасена та називав того “вискочкою”.

Хай там як антитоксин доставили вчасно – його вистачило, щоб вилікувати хворих, які вже перебували в лікарні, та зупинити поширення хвороби. 17 грудня 1925 року в Центральному парку Нью-Йорка відкрили статую героїчного пса Балто, яка досі є місцевою пам’яткою. При цьому життя самого героя могло надалі скластися дуже сумно. За два роки після тріумфу його разом із “колегами” з упряжки перепродали Сему Г’юстону – власнику театру, який використовував псів для своїх спектаклів та тримав на залізних ланцюгах. Від нелюдського поводження Балто врятувався дивом. Його долею зацікавився бізнесмен Джордж Кемпбелл. Він вирушив на Аляску, щоб розшукати пса-героя. А потім викупив і його, й інших собак за дві тисячі доларів (цю суму він збирав разом із жителями рідного Клівленда). Собак перевезли до зоопарку Клівленда 19 березня 1927 року. Там Балто та його друзі-хаскі провели решту життя. Вони були дуже популярними, позували для картин і стали живим символом міста. Балто прожив 14 років, помер 14 березня 1933 року. А на честь героїчного собачого забігу до Нома 2 лютого оголосили Всесвітнім днем ​​їздових собак.

2 лютого 1959 року на перевалі на Північному Уралі загинула туристична група Дятлова. Докладніше.

2 лютого 2015 року загинув у автокатастрофі Андрій Кузьменко (відомий як Кузьма Скрябін). Докладніше.

Церковне свято 2 лютого

2 лютого – Стрітення. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо на Стрітення відлига, то весна буде теплою.

Якщо йде сніг, то весна буде дощовою та довгою.

Якщо хуртовина, то весна буде пізньою й холодною.

Що не можна робити 2 лютого

Не можна грати в азартні ігри.

Не можна займатися важкою працею, рукоділлям, прибирати у квартирі, рубати дерева.

Не можна ходити до лазні.

Не можна виносити сміття.