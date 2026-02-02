Live

Из-за неосторожного обращения с огнем в Харькове был пожар, есть пострадавший

Происшествия 07:37   02.02.2026
Николь Костенко-Лагутина
Из-за неосторожного обращения с огнем в Харькове был пожар, есть пострадавший

В течение минувших суток спасатели выезжали ликвидировать 17 пожаров, четыре из них – возникли из-за российских обстрелов, пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. 

«Прилеты» зафиксировали в Чугуевском и Купянском районах. Так около поселка Великий Бурлук россияне ударили беспилотником по частному дому – начался пожар на площади 60 квадратных метров. Информации о пострадавших нет.

«Также в результате атаки БпЛА на село Хотомля Чугуевского района произошли пожары в частном хозяйственном здании и в двух магазинах. Общая площадь пожара составила около 400 кв. Поврежденные рядом расположены жилые дома, магазин, автомобили. Пострадали три человека: мужчина и две женщины», – передают спасатели.

А в Шевченковском районе на проспекте Победы горела многоэтажка. В квартире пылали вещи на площади два квадратных метра. Пострадал мужчина 1952 года рождения, его госпитализировали. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
