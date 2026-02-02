Live

Такого не було 55 років: чим відзначився січень 2026 року на Харківщині

Суспільство 14:27   02.02.2026
Олена Нагорна
Вікторія Яковенко
Такого не було 55 років: чим відзначився січень 2026 року на Харківщині

Як минув січень 2026 року, повідомила МГ «Об’єктив» завідувачка сектору метеопрогнозів Регіонального центру з гідрометеорології Інна Кондаурова.

Зазначається, що у другий місяць зими середня температура була нижче норми на 2,3 градуса і становила 6,8° морозу при нормі 4,5 градуса.

Кількість опадів сягнула 95,6 мм при середньому показнику 37 мм, що становить 257% місячної норми, уточнили синоптики.

«Схожі погодні умови спостерігалися у 1970 році (середня температура була 6,9 градуса морозу, опадів 124 мм)», – підкреслила Кондаурова.

Нагадаємо, 1 лютого профільні служби Харківщини перейшли на посилений режим роботи через морози. Внаслідок вторгнення арктичної повітряної маси в регіоні продовжує знижуватися температура. Пік морозів розпочався сьогодні, 2 лютого. Синоптики прогнозували 21-26 градусів морозу вночі та 14-17 градусів вдень. Така холодна погода протримається щонайменше до 6 лютого. У регіоні працюють 778 «пунктів незламності», з них 101 у Харкові. Там можна зігрітися, зарядити гаджети, скористатися інтернетом, отримати медичну чи іншу допомогу.

Читайте також: Небезпечну погоду прогнозують у Харкові та області у вівторок

Автор: Олена Нагорна, Вікторія Яковенко
Популярно
Новини Харкова – головне 4 лютого: вночі атакували ракетами
Новини Харкова – головне 4 лютого: вночі атакували ракетами
04.02.2026, 00:49
Вибухи в Харкові знову лунають уночі 4 лютого: що відомо (оновлено)
Вибухи в Харкові знову лунають уночі 4 лютого: що відомо (оновлено)
04.02.2026, 00:54
Знищена ТЕЦ-5, понад 100 тисяч харків’ян без тепла – підсумки 3 лютого
Знищена ТЕЦ-5, понад 100 тисяч харків’ян без тепла – підсумки 3 лютого
03.02.2026, 23:00
Терехов: ТЕЦ-5 практично зруйнована, будинків без тепла могло бути більше
Терехов: ТЕЦ-5 практично зруйнована, будинків без тепла могло бути більше
03.02.2026, 13:24
Новини Харкова — головне 3 лютого: немає тепла після атаки, “приліт” у будинок
Новини Харкова — головне 3 лютого: немає тепла після атаки, “приліт” у будинок
03.02.2026, 22:00
Деякі приміські електрички не ходитимуть на Харківщині від 4 лютого
Деякі приміські електрички не ходитимуть на Харківщині від 4 лютого
03.02.2026, 21:47

Новини за темою:

04.02.2026
Новини Харкова – головне 4 лютого: вночі атакували ракетами
03.02.2026
Знищена ТЕЦ-5, понад 100 тисяч харків’ян без тепла – підсумки 3 лютого
03.02.2026
Новини Харкова — головне 3 лютого: немає тепла після атаки, “приліт” у будинок
03.02.2026
Удар БпЛА по будинку в Харкові: триває пошуково-рятувальна операція 📹
03.02.2026
«Шахед» влучив у будинок на Салтівці: вирує пожежа, постраждалі


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Такого не було 55 років: чим відзначився січень 2026 року на Харківщині», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 2 Лютого 2026 в 14:27;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна, Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Як минув січень 2026 року, повідомила МГ «Об’єктив» завідувачка сектору метеопрогнозів Регіонального центру з гідрометеорології Інна Кондаурова.".