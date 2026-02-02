Такого не було 55 років: чим відзначився січень 2026 року на Харківщині
Як минув січень 2026 року, повідомила МГ «Об’єктив» завідувачка сектору метеопрогнозів Регіонального центру з гідрометеорології Інна Кондаурова.
Зазначається, що у другий місяць зими середня температура була нижче норми на 2,3 градуса і становила 6,8° морозу при нормі 4,5 градуса.
Кількість опадів сягнула 95,6 мм при середньому показнику 37 мм, що становить 257% місячної норми, уточнили синоптики.
«Схожі погодні умови спостерігалися у 1970 році (середня температура була 6,9 градуса морозу, опадів 124 мм)», – підкреслила Кондаурова.
Нагадаємо, 1 лютого профільні служби Харківщини перейшли на посилений режим роботи через морози. Внаслідок вторгнення арктичної повітряної маси в регіоні продовжує знижуватися температура. Пік морозів розпочався сьогодні, 2 лютого. Синоптики прогнозували 21-26 градусів морозу вночі та 14-17 градусів вдень. Така холодна погода протримається щонайменше до 6 лютого. У регіоні працюють 778 «пунктів незламності», з них 101 у Харкові. Там можна зігрітися, зарядити гаджети, скористатися інтернетом, отримати медичну чи іншу допомогу.
