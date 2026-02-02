Оккупанты разрушили остановку на Золочевщине (фото)

По данным издания «Заря» 1 февраля в 21:40 оккупанты выпустили три беспилотника по автодороге Золочев-Харьков.

В результате попадания БпЛА, предварительно, типа «Молния», повреждена автобусная остановка.

«По информации начальника Золочевской поселковой военной администрации Виктора Коваленко – без пострадавших», – добавили в издании.

Ранее МГ «Объектив» передавала, что в течение минувших суток ВС РФ обстреливали Харьков и пять населенных пунктов области. В результате обстрела в с. Хотомля Старосалтовской громады пострадали 20-летняя и 52-летняя женщина. Также в течение минувших суток досталось Немышлянскому, Шевченковскому и Слободскому районам Харькова – россияне выпустили по ним БпЛА. Об этом сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.