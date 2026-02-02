«Зона повышенного риска»: УЗ предупредила об опасном участке на Харьковщине
АО «Укрзалізниця» проинформировала о статусе некоторых поездов в Украине, в том числе – и на Харьковщине.
Так участок Лозовая-Барвенково-Краматорск остается зоной повышенного риска, поэтому пассажирам предлагают воспользоваться автобусами с объездным путем.
«Мониторинговые группы УЗ продолжают усиленный контроль угроз в регионе. На текущие сутки базовый сценарий — подвоз автобусами между Днепром и Запорожьем. Пассажиров, которые будут направляться в Синельниково и Запорожье, просим ориентироваться на указания нашей поездной бригады и вокзальщиков в Днепре. Пассажиров из Запорожья и Синельниково просим внимательно следить за сообщениями в приложении и инструкциями вокзальщиков. Если ситуация с безопасностью позволит — попробуем точечно «прорваться» поездами», – отметили в УЗ.
Напряженная ситуация и в Сумской области. Несмотря на обстрел Конотопа, поезда продолжают движение, однако, в случае объявления опасности, будут делать экстренные остановки возле укрытий, предупредили в сообщении.
