«Зона повышенного риска»: УЗ предупредила об опасном участке на Харьковщине

Транспорт 09:46   02.02.2026
Николь Костенко-Лагутина
«Зона повышенного риска»: УЗ предупредила об опасном участке на Харьковщине Фото: АО “Укрзалізниця”

АО «Укрзалізниця» проинформировала о статусе некоторых поездов в Украине, в том числе – и на Харьковщине. 

Так участок Лозовая-Барвенково-Краматорск остается зоной повышенного риска, поэтому пассажирам предлагают воспользоваться автобусами с объездным путем.

«Мониторинговые группы УЗ продолжают усиленный контроль угроз в регионе. На текущие сутки базовый сценарий — подвоз автобусами между Днепром и Запорожьем. Пассажиров, которые будут направляться в Синельниково и Запорожье, просим ориентироваться на указания нашей поездной бригады и вокзальщиков в Днепре. Пассажиров из Запорожья и Синельниково просим внимательно следить за сообщениями в приложении и инструкциями вокзальщиков. Если ситуация с безопасностью позволит — попробуем точечно «прорваться» поездами», – отметили в УЗ.

Напряженная ситуация и в Сумской области. Несмотря на обстрел Конотопа, поезда продолжают движение, однако, в случае объявления опасности, будут делать экстренные остановки возле укрытий, предупредили в сообщении.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
