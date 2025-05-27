Прилет FPV в Харьков: чем эти дроны опасней «привычных», рассказал Синегубов
FPV-дрон с РПГ снарядом впервые ударил по Харькову. Эту информацию вчера, 26 мая, подтвердил мэр города Игорь Терехов. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил подробности.
«Постоянно враг испытывает в Харьковской области новые типы (дронов — Ред.). Это и дроны «Молния-1», «Молния-2». И пытается использовать дроны на оптоволокне. Это по Купянскому направлению, в том числе. По Купянску тестирует новые дроны по обходу систем РЭБ наших военных. И по Харьковщине также постоянно прилетает какой-то хлам – по лесополосам, по посадкам, кое-где, конечно, по гражданской инфраструктуре. Однако все равно сигналы достаточно плохие, потому что враг их постоянно испытывает, эти дроны. Ну и, конечно, когда идет более серьезный боезапас на нем – это еще большая угроза для нашего мирного гражданского населения. Поэтому, конечно, мы также должны принимать все необходимые меры по усилению наших систем. Чем опасны эти маленькие дроны — они достаточно сложны для обнаружения, да и, конечно, для поражения. Потому что для их поражения должны действовать и системы РЭБ и, конечно, их физическое уничтожение. Наши военные работают над этим фактически 24/7″, — рассказал Синегубов в эфире нацмарафона.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
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- • Дата публикации материала: 27 мая 2025 в 11:07;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "FPV-дрон с РПГ снарядом впервые ударил по Харькову. Эту информацию вчера, 26 мая, подтвердил мэр города Игорь Терехов. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил подробности".